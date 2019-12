Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Segreto che andranno in onda in prima visione su Canale 5 fino al prossimo 15 dicembre. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la povera Maria verrà messa a durissima prova dalla nuova infermiera che è stata scelta per lei da Fernando, la quale non la tratta assolutamente bene, al punto che la farà cadere dalla carrozzina. Occhi puntati anche sulle indagini per la morte di Adela, che metteranno nei guai il sindaco Belmonte.

Il Segreto, le anticipazioni 9-15 dicembre: Maria vittima della nuova infermiera

Nel dettaglio, gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto fino al 15 dicembre 2019, rivelano che Fernando si è messo alla ricerca di una nuova infermiera che possa assistere Maria durante il periodo della riabilitazione.

La donna scelta, però, non è proprio un esempio di simpatia e Maria farà molta fatica a sottoporsi alle sue cure, al punto che deciderà ad un certo punto di tirarsi dietro. Tuttavia, Fernando glielo chiederà implorandola e a quel punto la donna deciderà di non tirarsi indietro.

Nel corso delle puntate, infatti, vedremo che l'infermiera scelta da Fernando applicherà dei metodi e dei modi di fare a dir poco umilianti nei confronti di Maria, la quale un giorno cadrà addirittura dalla sedia a rotelle.

Il triste episodio si verificherà nel momento in cui l'infermiera getterà per terra i disegni dei bambini di Maria, la quale per raccoglierli si sporgerà un po' troppo dalla sua sedia a rotelle, fino a cadere.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, inoltre, rivelano che Isaac cercherà in tutti i modi di convincere Elsa a lasciare la locanda per essere più protetta e quindi mettersi al sicuro, ma la donna non sembra voler seguire il suo consiglio e andrà avanti per la sua strada. Occhi puntati anche su Carmelo, il quale non sembra essere molto concentrato sulle vicende che riguardano il Comune e infatti si rifiuterà di vedere l'ingegnere capo del bacino idrico che richiede da tempo un incontro con lui.

Irene riesce a fare chiarezza sulla morte di Adela

In questi nuovi episodi della soap opera spagnola che vedremo in onda su Canale 5 fino al 15 dicembre, inoltre, verrà finalmente fatta chiarezza sulla morte di Adela. Irene, infatti, porterà avanti le sue indagini e scoprirà finalmente che la colpa della morte della donna è da attribuire al sindaco di Balmonte.

Una notizia a dir poco inaspettata e clamorosa, la quale spingerà Raimundo a scusarsi con Fernando, dal momento che l'uomo sospettava che fosse lui il responsabile di quanto accaduto a Puente Viejo.

Nel frattempo Antolina vive in condizioni disumane all'interno di una capanna.