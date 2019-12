Sono sempre più movimentate le trame della soap opera spagnola Una vita. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, Inigo Barbosa vivrà dei brutti momenti. Il cioccolatiere si caccerà in una situazione difficile a causa del pugile Tito. Il fidanzato di Leonor farà i conti con i ricatti del pericoloso usuraio Andrés che, tramite un messaggio, gli darà un ultimatum per pagare il debito non ancora saldato. Il proprietario de La Deliciosa farà una sconcertante scoperta dopo aver chiesto al suo ricattatore di dargli il tempo necessario per trovare una soluzione.

Non appena rimetterà piede ad Acacias 38, Inigo non farà fatica a capire che sua sorella è stata rapita poiché della donna non ci sarà nessuna traccia. A questo punto il Barbosa per proteggere Flora deciderà di vendere la sua attività commerciale.

Tito conosce i fratelli Barbosa, il fidanzato di Leonor si confida con Liberto

Nei prossimi appuntamenti italiani due nuovi protagonisti della telenovela si troveranno in grosse difficoltà. Tutto inizierà quando Inigo farà la conoscenza di Tito, un giovane pugile molto abile su cui scommetterà del denaro.

Intanto Liberto, dopo aver evitato che Flora venisse abusata da Jordi Barò, comincerà a prendere parte a delle gare di boxe. Successivamente il nipote di Susana si vedrà costretto a rinunciare alla carriera appena intrapresa, a causa dell’opposizione della moglie. Nonostante ciò il Seler rimarrà al fianco del Barbosa continuando a fare delle scommesse. Intanto Tito avrà anche modo di conoscere Flora, ancora sofferente per essere stata abbandonata da Pena. In seguito Inigo, dopo aver firmato con il pugile un contratto con la presenza di un notaio, si accorgerà che un misterioso individuo si aggira attorno alla sua attività.

Il cioccolatiere, preoccupato per ciò che potrebbe accadere all’interno de La Deliciosa, confiderà i suoi timori a Liberto rivelandogli, però, di sapere chi è l’uomo che lo spia.

La scomparsa di Flora, Inigo decide di ipotecare La Deliciosa

Nello specifico il Barbosa farà sapere al Seler che colui che sta controllando ogni suo movimento è Andrés, l’usuraio che gli ha fatto avere un prestito per risolvere i suoi problemi finanziari. La situazione si complicherà quando in pasticceria si presenteranno dei ragazzi alla ricerca di Tito.

Purtroppo Leonor, essendo all’oscuro dei problemi del fidanzato, aiuterà i misteriosi individui a rintracciare il pugile. A questo punto il Barbosa verrà ricattato da Andrés che gli darà a disposizione soltanto quattro giorni per poter saldare metà del debito contratto con lui. Non appena verrà a conoscenza di quanto accaduto al suo amato, la giovane Hildago si rivolgerà alla madre Rosina, che non le darà i soldi richiesti per non correre nessun pericolo. Nel contempo anche Liberto farà il possibile per cercare di tirare fuori dai guai il suo amico.

Ad allarmare ancora di più Inigo sarà l’improvvisa scomparsa della sorella Flora. Il cioccolatiere, disperato per poter perdere il suo stesso sangue, non avrà altra scelta che abbandonare il suo lavoro. Il Barbosa deciderà di ipotecare La Deliciosa per pagare lo strozzino con la certezza che sua sorella non si sia allontanata di sua volontà. Per fortuna dopo aver fatto temere il peggio a Leonor e Inigo, la pasticciera verrà rilasciata e sarà sana e salva. Per finire Tito deluderà le aspettative di Liberto e del Barbosa poiché non potrà più salire sul ring per aver riportato una lesione cerebrale durante un combattimento.