Le nuove anticipazioni delle puntate italiane de Il Segreto in programmazione su Canale 5, i telespettatori vedranno Maria prendere in mano le redini della sua vita. La speranza le verrà data da Fernando, che la accompagnerà da un luminare a La Havana. Tuttavia, gli eventi prenderanno una piega inaspettata e la vera natura del Mesia si manifesterà in tutta la sua crudele essenza.

Il Segreto anticipazioni italiane: Maria e Fernando partono

Nelle puntate precedenti della soap opera, l'incidente provocato da Severo ha causato morte, distruzione e dolore Maria Elena, la moglie di Fernando, è morta durante l'esplosione, mentre Maria Castaneda ha perso l'uso delle gambe.

La Castaneda, nonostante la vicinanza dei figlioletti Esperanza e, Beltran, non sembra volersi dare la spinta giusta per provare a reagire. La situazione peggiorerà ulteriormente quando Maria capirà di non essere più al sicuro alla Casona, esprimendo il desiderio di allontanarsi. Nello stesso tempo, per proteggere i suoi bambini li iscriverà ad un collegio lontano dal paesino, nonostante soffra molto per questa scelta.

Come rivelano le anticipazioni italiane de Il Segreto, Fernando, affranto dai sensi di colpa, proverà a trovare una soluzione per la ex moglie. Sarà così che accetterà di portare Maria a l'Havana con l'obiettivo di incontrare un luminare che potrebbe aiutarla. Francisca Montenegro non sarà fatto d'accordo, certa che ci sia sotto qualcosa di losco. La Castaneda però, non si farà intimidire dalla madrina e partirà in compagnia del Mesia.

L'inganno di Fernando

Maria e il Mesia incontreranno il luminare che, dopo aver visitato la Castaneda, le dirà che non potrà più camminare, confermando la prima diagnosi del dottor Zabaleta. I due torneranno al paesino e Maria sarà più sconfortata che mai. Tuttavia, con il passare delle puntate, si scoprirà che questa vicenda nasconde un inaspettato retroscena. In un flashback, i telespettatori vedranno Fernando elargire una grossa somma di denaro al luminare spagnolo, che sarà in crisi economica e alle prese con pagamento delle rate per la ristrutturazione del suo ospedale.

Fernando ha pensato bene di corromperlo per raccontare a Maria una bugia infamante, ovvero di non poter più camminare. In questo modo, il figlio di Olmo pensa di tenere la ex moglie sotto controllo. A complicare le cose, ci penserà l'arrivo dell' infermiera Dori. Stando alle anticipazioni Il Segreto, la Vilches metterà in crisi sia Fernando che Maria, sebbene per motivi diversi. L'infermiera darà concrete speranze alla Castaneda, in quanto grazie ai suoi trattamenti si vedranno i primi miglioramenti.

Fernando, nello stesso tempo, capirà che con l'arrivo di Dori il suo piano potrebbe andare a monte. La faccenda si fa interessante.