Archiviata la puntata del lunedì, eccezionalmente dedicata al Trono Classico, Uomini e donne torna in onda su Canale 5 oggi 3 dicembre, dando spazio ai protagonisti più maturi. Al centro del primo appuntamento settimanale del Trono Over ci sarà ancora Gemma Galgani che continuerà la sua frequentazione con Juan Luis Ciano. La coppia avrà modo di conoscersi meglio, chiarendo anche alcuni lati del proprio carattere. La dama torinese, in particolare, ammetterà di essere una persona istintiva. La parola passerà poi a Sossio Aruta e Ursula Bernando che presenteranno la piccola Bianca ad un mese dalla sua nascita.

Infine, si riparlerà del confronto avuto nel backstage al termine della precedente registrazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, durante il quale l'ex coppia non ha nascosto la propria reciproca delusione.

Gemma a Juan Luis: 'Faccio quello che sento'

La prima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e donne sarà dedicata soprattutto a Gemma Galgani e al flirt con Juan Luis Ciano. Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video spoiler su quanto andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

In esso, il cavaliere di origine venezuelana ammetterà: "Io do un peso alla nostra conoscenza". Gemma, invece, cercherà di spiegare il proprio carattere: "Tu devi capire che io sono istintiva, io quello che sento, faccio." La dama racconterà, poi, di essersi recata in albergo da Juan Luis, fatto che causerà l'inevitabile botta e risposta con Tina Cipollari: "Sei interessata a quell'aspetto del rapporto!" Inevitabile la replica della Galgani: "Non ti permetto di dirlo, assolutamente!" Stando al resoconto riportato da Il Vicolo delle News sulla registrazione del 30 novembre, la dama torinese e Juan Luis trascorreranno del tempo insieme nella casetta, guardando un film che sembrerà ripercorrere la loro storia. E non potranno mancare lacrime e commozione.

Uomini e donne spoiler 3 dicembre: ospiti Sossio e Ursula con Bianca

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne della puntata di oggi 3 dicembre, Maria De Filippi aprirà le porte dello studio a Sossio Aruta e Ursula Bennardo che presenteranno la figlia Bianca, in occasione del suo primo mese di vita. L'ex cavaliere avrà anche la possibilità di scherzare sul suo rapporto con la compagna, ammettendo di sentirsi un po' messo da parte. A tal proposito, affermerà: "Io non esisto più... no scherzo".

Ma Ursula preciserà: "Maria, lo dice davvero!" Si continuerà, poi, con un video riguardante il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, avvenuto nel backstage al termine della precedente registrazione (durante la quale avevano annunciato la propria rottura). Lei chiederà a Riccardo: "Ma perché scrivi la lettera se poi non vuoi stare con me?". Ma anche lui avrà qualche rimprovero da fare, sbottando: "E intanto i followers crescono" (mimando il gesto dei soldi con le mani). La Platano sarà poi la prima ad entrare in studio.