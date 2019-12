Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction domenicale Pezzi Unici che vede protagonisti Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. La serie si sta avviando verso il gran finale di questa prima stagione di grande successo. Domenica 15 e 22 dicembre saranno trasmesse rispettivamente la quinta e sesta ultima puntata, le quali si preannunciano ricchissime di colpi di scena. Jess si ritroverà a rifiutare Carlo mentre Vanni comincia a sospettare che dietro la morte del figlio ci siano la ragazza e Lucio.

Trama della quinta puntata: Lapo schiaffeggia Valentina

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata di Pezzi Unici rivelano che Vanni decide di confessare a Carlo i suoi sospetti dopodiché tornerà da solo al capannone per cercare di far luce sulla morte di suo figlio. Intanto Jess, dopo l'arrivo alla casa famiglia, si sentirà sempre più sola. Carlo apparirà sempre più coinvolto e preso da Jess e infatti proverà anche a baciarla, ma la ragazza si tirerà indietro e lo rifiuterà.

Anna, invece, è un po' preoccupata per il clima di tensione che aleggia tra i vari Pezzi Unici e così chiede a Vanni di fare una sorpresa.

Tutti i ragazzi, insieme a Vanni e Anna saranno ospiti all'interno della bottega di un sarto molto famoso: i vestiti che riceveranno in regalo riusciranno a fare in modo che ritorni un po' di sereno. Gli spoiler della puntata del 15 dicembre, inoltre, rivelano che Lapo durante un momento di scontro con Valentina le tirerà un ceffone: la ragazza dopo questo gesto non vuole perdonarlo.

La sesta e ultima puntata

Per quanto riguarda, invece, gli spoiler della sesta e ultima puntata di Pezzi Unici in onda il 22 dicembre rivelano che le indagini di Vanni per cercare di portare alla luce la verità sulla morte di suo figlio andranno avanti e l'uomo comincerà ad avere dei fortissimi sospetti su Jess e Lucio.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv

Vanni, infatti, teme che i due abbiano coinvolto suo figlio in qualcosa di illegale, determinandone così la sua tragica morte. La ragazza, però, non ne vuole sentire parlare di queste accuse e si professa innocente e completamente estranea ai fatti, ma Vanni non le crede e finirà per cacciarla via dalla sua bottega.

Gli spoiler della sesta puntata finale di Pezzi Unici, inoltre, rivelano che Lapo cercherà di fare il possibile per ottenere il perdono di Valentina dopo l'errore che ha fatto, ma la ragazza non sembra essere disposta a concederglielo.

Il finale della serie, inoltre, prevede anche un colpo di scena riguardante Anna, la quale confesserà a Vanni un vero e proprio mistero riguardante la sua esistenza che ha tenuto nascosto fino ad oggi.