Frecciatina inaspettata da parte di Andrea Damante nei confronti di Giulia De Lellis: il ragazzo, un po' a sorpresa, ha condiviso sul suo account Instagram una foto mentre riproduce il gesto delle corna con una mano. La didascalia che il dj ha aggiunto a questo particolare scatto, è il titolo esatto del libro che la sua ex fidanzata ha scritto sulla loro tormentata storia d'amore.

Andrea provoca Giulia sui social e cita il suo romanzo

Era un bel po' di tempo che i siti di Gossip non si occupavano di Andrea Damante e della sua movimentata vita sentimentale: dopo essere stato accostato da "Chi" alla bella Viviana Vizzini (sua presunta nuova fiamma), del giovane si è parlato poco o nulla, almeno fino ad alcuni minuti fa.

Come hanno immediatamente fatto notare alcuni blog come "Trash Italiano", l'ex tronista di Uomini e donne è finito al centro delle chiacchiere per una foto che ha pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 dicembre, su Instagram.

Sul profilo del siciliano, infatti, di recente è apparso uno scatto che lo ritrae intento a fare il gesto delle corna: a far discutere, però, sono anche le parole che il ragazzo ha associato a questo suo inedito selfie.

"Le corna stanno bene su tutto", ha scritto il "Dama" sotto alla fotografia in questione e vicino all'emoticon di un cuore.

Il riferimento al primo libro di Giulia De Lellis, è palese: si sa, infatti, che l'influencer ha raccontato dei tanti tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea proprio nel romanzo che ha fatto registrare il record di vendite lo scorso autunno.

La nuova vita dei 'Damellis' dopo la rottura

Come mai Damante ha voluto citare il titolo del libro che la De Lellis ha dedicato al loro rapporto? I fan stanno facendo tante ipotesi nelle ultime ore: dalla frecciatina velenosa che il dj potrebbe aver voluto lanciare alla ex fidanzata, al gesto carino che farebbe pensare ad un sentimento ancora vivo soprattutto da parte di lui.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

Non è chiaro il motivo per il quale Andrea ha tirato in ballo il romanzo "Le corna stanno bene su tutto", quello nel quale Giulia ha parlato delle mancanze di rispetto ricevute, senza mai nominare il "traditore" protagonista della storia.

Fatto sta che oggi l'influencer ha voltato pagina accanto all'uomo con il quale fa coppia dallo scorso luglio: Andrea Iannone. La coppia si dice che ambisca a condividere sia la quotidianità (i due convivono da mesi nella lussuosa casa di lui a Lugano) che gli affari: la rivista "Chi", infatti, ha anticipato che l'intenzione dei piccioncini sarebbe quella di lavorare insieme a dei progetti ancora top secret.

Per quanto riguarda il "Dama", sono poche le novità sentimentali che sono trapelate dai settimanali: la frequentazione con Viviana Vizzini non è mai stata confermata dal diretto interessato, che dunque è ancora ufficialmente single.