Domenica 8 dicembre, su Rai 1 andrà in onda l'attesa quarta puntata della fiction ‘Pezzi unici’ con Sergio Castellitto. Le anticipazioni raccontano che Chiara metterà in crisi Vanni, accusandolo di essere responsabile della morte di suo figlio Lorenzo. Non sarà facile per lui combattere per la verità e, nello stesso tempo, fronteggiare i sensi di colpa che pesano come macigni. Inoltre, i ragazzi dovranno trovare un modo per comprare il silenzio di Linda.

Anticipazioni 'Pezzi Unici' domenica 8 dicembre: i segreti di Lorenzo

Nella puntata della fiction Rai 'Pezzi Unici', trasmessa domenica 8 dicembre, Vanni sarà vicino alla verità sulla morte di suo figlio Lorenzo.

Nel primo episodio, l'artigiano si convincerà che il decesso di Lorenzo sia legato in qualche modo al mondo della droga e, in particolare, ad una grossa partita di sostanze stupefacenti rubata. Tuttavia, non mancheranno i dubbi, dal momento che Lorenzo è sempre stato un ragazzo non problematico. Forse, aveva bisogno di soldi o forse ancora, si era invischiato in un guaio più grosso di lui. A tal proposito, Vanni si ricorderà che, qualche giorno prima della tragedia, suo figlio gli aveva chiesto dei soldi.

Arrabbiato, lo aveva poi allontanato in malo modo. Alla luce di quanto accaduto, Vanni sarà sopraffatto dai sensi di colpa e cercherà pertanto conforto in Chiara. La reazione però sarà inaspettata. Chiara accuserà Vanni di essere responsabile della morte di Lorenzo, parole che lo feriranno nel profondo.

Quella notte sul fiume

Stando alle anticipazioni della quarta puntata di Pezzi Unici, nell'ottavo episodio in onda domenica, i ragazzi dovranno risolvere anche la faccenda che riguarda Linda. Dove potranno trovare i soldi per pagare il suo silenzio?

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Erica, Valentina, Lapo ed Elia architetteranno un piano. Venderanno la refurtiva e con il denaro ricavato sistemeranno le cose una volta per tutte. Jess, colei che si è resa responsabile del furto, non sarà d'accordo con gli altri ragazzi. Se venissero scoperti, la loro posizione si aggraverebbe ancora di più, dal momento che tutti hanno dei precedenti con la giustizia. Nonostante ciò, non verrà ascoltata. A quel punto, entrerà in gioco Beatrice, che accetterà di ascoltare di Elia, pur sapendo che gli oggetti che le proporrà il ragazzo sono stati rubati.

La donna si troverà davanti ad un bivio: aiutare Elia e il suo amore o essere fedele alla giustizia? Inoltre, Vanni riuscirà a liberarsi dai sensi di colpa e dimostrare a Chiara che non c'entra affatto con la morte del suo adorato figlio Lorenzo? Non resta che attendere la puntata della fiction Rai in programma alle 21:20 circa domenica 8 dicembre.