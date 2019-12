Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera protagonista del primo pomeriggio degli italiani. Le trame delle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre negli Usa, rivelano che Thomas Forrester farà pressioni a Shauna Fulton, affinché divida per sempre Ridge e Brooke Logan. Sally Spectra e Wyatt Spencer, invece, attraverseranno un periodo di crisi dopo una clamorosa gaffe della prima.

Beautiful: Ridge tra Shauna e Brooke

Interessanti novità accadranno questa nuova settimana nella soap opera di Bradley Bell.

Le anticipazioni di Beautiful, trasmesse da lunedì 9 al venerdì 13 dicembre 2019 in America, si soffermano ancora una volta sulle nozze di Ridge e Brooke, interpretati dagli attori Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye. In particolare, la coppia apparirà sempre più in crisi. Se il Forrester ha chiesto alla moglie di perdonare Thomas, la Logan vuole che il marito ritorni a vivere con lei dopo aver appreso che abita con Shauna nell'abitazione di Eric e Quinn. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la madre di Florence farà una cocente rivelazione allo stilista durante uno dei loro incontri. La Fulton, infatti, potrebbe confessargli che Thomas l'ha incitata a fare breccia nel suo cuore solo per far del male a Brooke.

Il piano di Thomas

Gli spoiler di Beautiful, riguardanti le puntate americane di dicembre, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Thomas, tornato tra i vivi dopo essere caduto all'interno di una vasca, che presumibilmente conteneva acido solforico. Nel dettaglio, il Forrester organizzerà un nuovo piano per dividere suo padre dalla Logan. Il fratello di Steffy, infatti, chiederà a Shauna di avvicinarsi sempre di più allo stilista per evitare un ritorno di fiamma con la consorte. La Fulton accetterà la richiesta dell'antagonista della soap opera?

Sally e Wyatt in crisi, Steffy e Hope rivali in passerella

Intanto la storia d'amore tra Sally e Wyatt (Darin Brooks) continuerà a tenere alta l'attenzione dei fans. A tal proposito, quest'ultimo confiderà al fratello di stare attraversando un periodo molto delicato con la Spectra. Lo Spencer, infatti, rivelerà al fidanzato di Hope (Annika Noelle) che la sua amata si è lasciata scappare il nome di un altro pretendente durante un incontro passionale. Infine si riaccenderà la rivalità tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e la Logan.

Le due donne, infatti, entreranno in competizione a causa di una sfilata di moda. Se la madre di Beth potrà contare sull'appoggio di Thomas, la Forrester avrà Sally come aiutante. Chi vincerà lo scontro? In attesa di sapere i nuovi sviluppi, si ricorda che queste puntate americane andranno in onda tra un anno su Canale 5 a causa della differenza di emissione con gli Usa.