Giunge al termine su Rai 1 la prima stagione di Pezzi Unici, la nuova serie televisiva che ha debuttato quest'anno nel prime time della rete ammiraglia, riuscendo ad ottenere risultati d'ascolto molto positivi. Domenica 22 dicembre andrà in onda la sesta e ultima puntata di questo capitolo, durante la quale tutti gli intrecci verranno finalmente svelati, in particolar modo quello che ruota intorno alla morte di Lorenzo, il figlio di Vanni. I colpi di scena non mancheranno, tra cui un messaggio che verrà recapitato proprio dal cellulare del ragazzo morto.

Gli spoiler di Pezzi Unici sesta e ultima puntata: i sospetti di Vanni su Lucio e Jess

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla sesta puntata finale di Pezzi Unici rivelano che Vanni continua a non darsi pace circa la morte di suo figlio e vuole che la verità venga a galla. I sospetti dell'uomo si concentreranno sempre di più su due giovani 'pezzi unici'. Trattasi di Lucio e Jess, che per lui sono i veri responsabili della morte di Lorenzo e per questo motivo deciderà di allontanare Jess dal suo laboratorio, nonostante lei continui a professarsi innocente.

E la mancanza di Jess all'interno del laboratorio si farà sentire e verrà avvertita da tutti gli altri ragazzi.

Intanto, Vanni va avanti per la sua strada e deciderà di confessare questi suoi sospetti anche alla Polizia, che finalmente gli darà ascolto e prenderà in considerazione le sue parole. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa sesta puntata di Pezzi Unici rivelano che sul cellulare di Jess arriverà un messaggio dal numero di Lorenzo.

Lucio verrà arrestato ma non è lui il responsabile

La ragazza sarà a dir poco sconvolta per quello che è accaduto e, in un primo momento, non riuscirà a darsi una spiegazione logica. Poi, però, i suoi sospetti si concentreranno sempre di più su Lucio, che verrà considerato da Jess il vero responsabile della morte del figlio di Vanni.

Lucio verrà arrestato ma le indagini della Polizia riveleranno che la notte in cui è morto il figlio di Vanni, Lucio si trovava in carcere e quindi non può essere lui il vero responsabile di questa disgrazia. La verità, però, verrà a galla e sarà sconvolgente per tutti.

In attesa di scoprire il gran finale di questa prima stagione della fiction con Sergio Castellitto, potrete rivedere tutti gli episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita che vi permetterà di rivedere la serie televisiva anche dal vostro tablet oppure dal telefono cellulare e in questo modo non dovrete ricorrere al computer di casa.