Martedì 10 dicembre, in prima visione assoluta su Rai 1, andrà in onda la quarta ed ultima puntata della fiction 'I Medici 3 - Nel nome della famiglia', serie che finora ha registrato ascolti superiori ai quattro milioni di telespettatori. Un successo che trova riscontro anche in vari altri paesi in cui la fiction è conosciuta, dove sono già andate in onda le due precedenti stagioni. Questa puntata finale del terzo capitolo sarà incentrata sulla crescente influenza di Girolamo Savonarola (Francesco Montanari) nella città di Firenze mentre Lorenzo (Daniel Sharman), evidentemente preoccupato, cercherà di trovare un rimedio. Ma un tragico evento colpirà il Mecenate e questo lo addolorerà profondamente.

Episodi 7: Clarice è incinta ma improvvisamente muore

Nell'episodio numero 7, intitolato 'Anime perdute', il Savonarola, dopo aver appreso della tragica fine di Tommaso (Toby Regbo), del quale in precedenza aveva raccolto una preziosa confessione, accuserà pubblicamente Lorenzo di essere il vero responsabile del delitto, anche se questi negherà qualsiasi personale responsabilità. La stessa Clarice (Synnove Karlsen), peraltro in attesa di un altro bambino, inizierà a sospettare che Lorenzo non le abbia detto tutta la verità sui fatti che sono già accaduti.

Inoltre, le condizioni di salute di Lorenzo continueranno a peggiorare, ma questi si preoccuperà anche del futuro senza la sua presenza e prometterà la mano di sua figlia Maddalena al figlio del Papa. Questo matrimonio sarà utile per poter continuare a mantenere l'influenza dei Medici sulla Santa Sede. Clarice però morirà improvvisamente ed allora Lorenzo cadrà nella più cupa disperazione. Infine, le prediche del Savonarola, avranno forte presa sulla popolazione e costituiranno una reale minaccia al dominio della famiglia De Medici a Firenze.

Episodio 8: Lorenzo viene tradito da suo figlio Piero

L'ultimo episodio de 'I Medici 3', il numero 8, sarà significativamente intitolato 'Il destino della città', nel corso del quale Lorenzo sarà ancora addolorato per la perdita dell'amatissima moglie. Inoltre, sarà preso dalla preoccupazione per la crescente influenza del Savonarola, mentre Bernardi (Johnny Harris) lo convincerà che dopo il delitto di Tommaso, bisognerà uccidere anche il predicatore domenicano. Savonarola, tra l'altro, arriverà a profetizzare la caduta della dinastia medicea e la conseguente fondazione di una 'nuova Gerusalemme'.

Lorenzo, a quel punto, recluterà alcuni sicari per ucciderlo ma verrà ostacolato da suo figlio, Piero, fedele amico di Tommaso Peruzzi. Piero, infatti, farà conoscere le intenzioni del Magnifico al Savonarola, mettendo così a rischio il destino della sua stessa famiglia.