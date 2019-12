Domenica 22 dicembre, dalle ore 14:00 su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, avrà una durata minore; non terminerà, come di consueto, alle 17:30, bensì alle 17:00, quando lascerà la linea al pre partita di Juventus-Lazio, finale di Supercoppa Italiana. Nonostante la durata inferiore, comunque, anche nella prossima puntata saranno numerosi gli ospiti che verranno intervistati dalla Venier: su tutti sono attesi Ficarra e Picone, che presenteranno il loro film 'Il primo Natale'.

Ficarra e Picone presentano 'Il primo Natale', film che sta sbancando i botteghini

Tra gli ospiti più attesi, dunque, vi saranno proprio Ficarra e Picone [VIDEO]. I due, infatti, lo scorso 12 dicembre sono usciti nelle sale italiane con il film 'Il primo Natale', in cui i due protagonisti viaggiano nel tempo e si ritrovano in Palestina. L'anno è quello zero, in cui cioè Gesù sta per nascere. Ciò provoca una serie di gag e di vicende in cui i due si ritroveranno, loro malgrado, invischiati. I primi giorni di trasmissione sono stati un successo: il film ha infatti già incassato oltre quattro milioni di euro.

Per il duo siciliano si tratta del sesto film da registi, il primo a tema natalizio. Nel corso dell'intervista con Mara Venier i due sveleranno retroscena sulla trama e sul loro sodalizio lavorativo iniziato oramai 26 anni fa (agli inizi, nel 1993, erano all'interno di un trio completato dall'amico Salvatore Borrello).

Domenica In, gli altri ospiti

Ma l'intervista a Ficarra e Picone non è l'unica in programma nelle oltre tre ore di diretta; è prevista l'ospitata di Ferzan Ozpetek, pluripremiato regista (nella sua carriera può annoverare cinque Nastri D'Argento e due David di Donatello) che presenterà il suo ultimo film intitolato 'La dea fortuna', uscito il 19 dicembre scorso. Mara Venier intervisterà poi Bruno Vespa e il figlio Federico; i due parleranno dei loro libri (L'Anima del Maiale, quello di Federico, Perché l'italia diventò fascista, quello di Bruno) e del loro rapporto padre e figlio.

'Zia Mara' ospiterà poi Massimo Ceccherini, comico toscano che parlerà della sua carriera e della sua partecipazione al film 'Pinocchio', uscito il 19 dicembre. Infine, Mara Venier dedicherà ampio spazio al duo composta da Gigi D'Alessio e da Nino D'Angelo, che presenteranno il loro tour 'Figli di un Re minore' e che si esibiranno in alcuni dei loro pezzi di maggiore successo. La prossima puntata di Domenica In sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di RaiPlay, sul quale è possibile anche rivedere integralmente tutte le puntate andate in onda nelle scorse settimane.