Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, di cui sabato 28 dicembre c'è stata una nuova registrazione del trono classico che sarà poi trasmessa in televisione a gennaio, a partire da martedì 7 quando riprenderà la consueta programmazione del dating show su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano da "Il Vicolo delle News" rivelano che ci sono state un bel po' di novità soprattutto per Giulio Raselli, il quale ha fatto sapere di essere pronto per la tanto attesa scelta finale, anche se il clima 'di festa' è stato spazzato via dall'ennesima scenata di Giovanna che ha sbottato duramente contro di lui.

Uomini e donne, spoiler di gennaio: Giulio Raselli ammette di essere pronto per la scelta

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che questa settimana Giulio ha deciso di fare ben due esterne con Giovanna e soltanto una con Giulia.

La prima con Giovanna è stata fatta al termine della passata registrazione: il tronista è andato nei camerini per addolcire un po' la pretendente e insieme hanno trascorso del tempo, facendo anche una chiamata alla mamma di lei.

L'esterna con Giulia, invece, è stata organizzata dallo stesso Raselli. Gli spoiler che arrivano dalla registrazione di U&D che andrà in onda a gennaio su Canale 5, rivelano che il tronista ha portato la ragazza in un castello sul lago. Lei, però, non ha nascosto che il clima non era proprio dei migliori, sostenendo di aver percepito che Giulio fosse un po' freddo nei suoi confronti (anche se lui ha prontamente negato in studio) e non ci sono stati neppure dei baci particolarmente intensi e significativi.

Decisamente più coinvolgente è stata la seconda esterna che Raselli ha fatto con Giovanna. I due sono andati assieme alle Terme, hanno fatto il massaggio di coppia e hanno parlato per la prima volta di quello che potrebbe essere il loro futuro assieme. Addirittura la corteggiatrice ha ammesso di essere disposta a trasferirsi per amore.

Giovanna attacca Giulio e lui sbotta

Gli spoiler su Uomini e donne, però, rivelano che nel momento in cui sono rientrati in studio, Giovanna ha sbottato duramente contro Giulio, perché impaziente circa la scelta finale che farà. A quel punto il tronista ha fatto il fatidico annuncio: nella prossima registrazione del trono classico rivelerà il nome della pretendente con la quale intende uscire dallo studio.

Anche in questo caso, però, la reazione di Giovanna non è stata positiva e la ragazza ha esclamato: 'E tu saresti arrivato ora ad una scelta consapevole?

Tu non stai bene'. Parole che hanno fatto scattare l'ira di Giulio che, questa volta, ha duramente sbottato contro la ragazza dicendole: 'Adesso mi hai rotto'. Insomma un clima decisamente rovente in vista della scelta finale.