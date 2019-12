Si rinnova anche la prossima settimana, quella che va dal 29 dicembre al 4 gennaio, su Rete 4 l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Tempesta d'amore, che andrà in onda come sempre nella fascia oraria che precede e segue il Tg4 della sera. Tanti i colpi di scena che accadranno nel corso di questi nuovi attesissimi episodi, a partire dal riavvicinamento tra Joshua e Denise, i quali si ritroveranno a vivere insieme dei momenti di grande intensità.

Tempesta d'amore, le anticipazioni fino al 4 gennaio: Denise rifiuta il lavoro a Siviglia

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 29 dicembre al 4 gennaio in televisione, rivelano che Denise verrà messa al corrente del fatto che Joshua si trova in ospedale e correrà subito da lui per essere presente al suo fianco e sostenerlo.

Intanto, però, la bella Denise dovrà prendere anche una decisione riguardo all'importante offerta di lavoro che ha ricevuto a Siviglia. La donna alla fine deciderà di rifiutare la proposta, perché non vuole lasciare il suo paese. E così seguirà il suo cuore che la porterà a restare in Germania ed inevitabilmente finirà anche per riavvicinarsi di nuovo a Joshua.

Gli spoiler dei nuovi episodi di Tempesta d'amore, infatti, rivelano che Denise e Joshua trascorreranno dei momenti di grande serenità e armonia al lago, dove però questa situazione idilliaca verrà interrotta dalle grida di alcune persone che chiederanno aiuto.

E poi ancora, la vicinanza di Lucy sembrerà far bene a Robert, il quale apparirà molto più sereno e tranquillo. La sua compagna, però, interpreterà questa serenità come un reale segnale di interesse nei suoi confronti. Successivamente Lucy farà delle avances a Robert, che in un primo momento fraintenderà la situazione.

Robert va all'appuntamento con Lucy ma Eva non sa nulla

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera in onda fino al 4 gennaio in televisione, infatti, rivelano che tra Eva e Robert tornerà di nuovo il sereno, grazie ai vecchi ricordi che vivranno assieme. La donna, però, non è ancora sicura al 100% dei suoi sentimenti e soprattutto del fatto che questa relazione possa funzionare. Ma il colpo di scena di questo riavvicinamento ci sarà nel momento in cui Robert scoprirà che Christoph non è ancora sparito del tutto dalla vita di sua moglie.

L'uomo, infatti, le ha mandato un regalo direttamente dalla Thailandia e ovviamente questa situazione farà andare Robert su tutte le furie. Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che, furioso per la scoperta che ha fatto, Robert deciderà di andare all'appuntamento che gli ha dato Lucy, omettendo la cosa ad Eva che sarà all'oscuro tutto.