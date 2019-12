E' arrivato agli sgoccioli il trono di Giulio Raselli: il giovane, durante la registrazione di Uomini e donne del 28 dicembre ha infatti annunciato di essere giunto ad una scelta tra Giovanna e Giulia, dopo le ultime esterne. Ma la Abate non è apparsa felice, in quanto ha visto che l'esterna con la sua 'rivale' è andata piuttosto bene per cui la ragazza non è riuscita a comprendere se la decisione del tronista sarà consapevole o meno. Giulio, però, ormai non tornerà indietro: la prossima settimana comunicherà quale tra le sue corteggiatrice vuole al suo fianco.

L'esterna con Giulia al castello

La registrazione del trono classico riguardante Giulio, come riporta IlVicolodelleNews, si è aperta con la visita del tronista a Giovanna in camerino subito dopo la fine della scorsa puntata. I due sono apparsi in sintonia tanto che si sono scambiati baci ed abbracci affettuosi. C'è stata pure una chiamata con la mamma della corteggiatrice, segno che Raselli non ha disdegnato un avvicinamento alla famiglia della ragazza. Subito dopo, Maria De Filippi ha mostrato a tutti le esterne con le ragazze, ed entrambe sono andate bene.

Giulio ha portato Giulia in un castello: la corteggiatrice ha percepito il Raselli un po' distaccato nei suoi confronti, sensazione smentita non solo dal tronista ma anche dalla conduttrice. E' pur vero, però, che i due non si sono scambiati baci passionali, ma solo a stampo. In ogni caso, Giulio si è molto aperto con Giulia raccontandole che a questo punto della sua vita sente l'esigenza di trovare qualcuno a casa che lo aspetti dopo il lavoro e con la quale poter condividere ogni aspetto della giornata.

Giovanna potrebbe dire 'no' alla scelta

La registrazione del 28 dicembre, dopo quella del 27 dedicata al trono over, è proseguita con l'esterna tra Giulio e Giovanna: i due sono stati in una Spa dove si sono concessi un massaggio di coppia e un bagno nella piscina. In questo contesto i due si sono dimostrati molto complici.

Per tale ragione Giovanna si è mostrata alterata in quanto si aspettava una scelta proprio durante la registrazione, ma Giulio ha precisato di essersi preso del tempo per riflettere e di essere giunto ad una decisione. In ogni caso, le due corteggiatrici si sono attaccate reciprocamente, vedendo nell'altra la scelta del tronista.

Giovanna, a questo punto, ha voluto precisare che il suo potrebbe anche essere un no alla scelta, mostrandosi infastidita soprattutto per i baci che ci sono stati con Giulia. Il tronista, però, è stato difeso da Lorenzo Riccardi, presente in studio in qualità di opinionista. Il fidanzato di Claudia Dionigi ha ammesso che secondo lui è giusto che Giulio dedichi attenzioni ad entrambe, fino alla fine del suo trono. Solo la prossima settimana sapremo chi ha fatto breccia nel cuore di Giulio!