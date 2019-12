Nell'estate del 2018, la Juventus ha acquistato dal Genoa Mattia Perin. Il portiere di Latina è arrivato a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny, ma la scorsa primavera è stato fermato da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a finire sotto i ferri. Negli ultimi mesi Perin ha lavorato per recuperare, ma la sua avventura in bianconero potrebbe terminare, almeno momentaneamente, visto che dovrebbe tornare in prestito secco al Genoa per i prossimi sei mesi. Ma prima di tornare in rossoblù, il portiere bianconero ha vissuto un momento davvero indimenticabile: sabato 28 dicembre Perin ha sposato la sua storica compagna Giorgia Miatto.

Al matrimonio erano presenti alcuni compagni della Juventus, in particolare tra gli ospiti c'erano anche i bianconeri Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Matrimonio da favola per Perin in Franciacorta

Mattia e Giorgia hanno scelto una location da favola per il loro matrimonio. Il portiere e la sua storica compagna sono convolati a nozze nel cuore della Franciacorta: la cerimonia si è tenuta ad Erbusco (Brescia) nella chiesa di Santa Maria Assunta. Ovviamente, alle nozze di Perin e della sua Giorgia non potevano mancare parenti e amici e tra gli ospiti figuravano anche diversi calciatori.

Oltre ad alcuni compagni di squadra c'era anche Leonardo Pavoletti. Nelle storie di Instagram di Bonucci è spuntato anche un selfie che lo ritrae proprio con il fresco sposo. Il ricevimento del matrimonio si è tenuto in un esclusivo resort e i neo sposi hanno potuto festeggiare al meglio questo giorno cosi speciale circondati dall'affetto di parenti e amici. Mattia e Giorgia sono legati da sei anni e hanno anche una meravigliosa bimba di nome Vittoria.

Dopo le nozze con Giorgia, Perin tornerà al Genoa

Dopo il matrimonio con la sua Giorgia, Perin tornerà a volare tra i pali. Sembra imminente, infatti, il suo ritorno al Genoa. Infatti, il portiere di Latina tornerà nel club rossoblù al quale è molto legato e per lui sarà certamente una grande emozione. Perin lascerà la Juventus in prestito secco per i prossimi sei mesi.

Le due società si sono già scambiate i documenti e così l'estremo difensore presto potrà cominciare una nuova pagina della sua carriera. Dunque, il portiere non dovrebbe essere presente alla ripresa degli allenamenti della Juventus che è fissata per lunedì 30 dicembre. Domani, i bianconeri varcheranno nuovamente i cancelli della Continassa per svolgere una seduta pomeridiana e così la squadra di Maurizio Sarri inizierà a mettere nel mirino la sfida contro il Cagliari. La sfida tra la Juve e i rossoblù sarà in programma lunedì 6 gennaio alle ore 15 e si giocherà all'Allianz Stadium.