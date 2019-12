Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti Uomini e donne trono classico, di cui proprio oggi 17 dicembre ci sono state le riprese delle puntate che andranno in onda nel corso dei prossimi giorni su Canale 5. E i colpi di scena non sono mancati, dato che ci sono stati dei momenti di tensione tra Giulio Raselli e la corteggiatrice Giovanna, la quale non ha gradito le parole spese dal tronista nei confronti della sua famiglia. Con la bella Giulia D'Urso, invece, c'è stata una nuova esterna 'al bacio'.

Uomini e donne, gli spoiler del trono classico: il bacio tra Giulio e la D'Urso

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne trono classico di oggi che arrivano da Il Vicolo delle News, rivelano che Giulio ha fatto un'esterna decisamente molto importante con Giulia D'Urso, che ha deciso di portarlo a casa in Puglia, per potergli far conoscere la sua famiglia.

Un incontro che è andato molto bene, tanto che lo stesso Giulio non potrà fare a meno di sottolineare quanto sia stato bene a casa della sua pretendente. I genitori di Giulia lo hanno accolto nel migliore dei modi, gli hanno parlato dei sacrifici fatti in questi anni per costruire la loro casa ma anche delle varie difficoltà che sono riusciti a superare grazie all'amore e al sostegno reciproco.

Al termine dell'incontro, gli spoiler su Uomini e donne, rivelano che Giulio e Giulia sono stati insieme per qualche minuto e si sono lasciati andare ad un nuovo momento di passione e tenerezza, concedendosi un intenso bacio.

Un'esterna che ha emozionato molte persone in studio ma non Giovanna, la quale poi è stata duramente ferita da Giulio Raselli per le parole che il tronista ha pronunciato parlando della sua famiglia.

Giovanna non gradisce le parole di Giulio sulla sua famiglia

In particolar modo, infatti, Giulio è stato decisamente poco delicato e carino nei confronti di Giovanna, dato che parlando della sua famiglia ha detto che sono stati decisamente freddi con lui nel momento in cui si sono conosciuti. Situazione completamente differente, invece, quando ha incontrato i genitori della D'Urso che lo hanno messo subito a suo agio.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Giovanna, però, non ha gradito minimamente questa osservazione del tronista e ha prontamente reagito dicendo che i suoi genitori sono stati freddi perché non hanno gradito il comportamento di Raselli nei suoi confronti e in un certo modo hanno cercato di proteggerla. Le anticipazioni su Uomini e donne trono classico, poi, rivelano che Giovanna ha anche aggiunto che date le parole poco carine di Giulio verso la sua famiglia, lei non lo porterà mai più a casa e ha poi invitato il tronista a scegliere la sua 'rivale'.