L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda mercoledì 18 dicembre con una nuova attesa puntata dedicata al trono over, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo i primi due appuntamenti di questa settimana incentrati sulle vicende del trono classico, si tornerà a dare spazio alle avventure delle dame e dei cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi, con particolare attenzione alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, alle prese con delle spiacevoli segnalazioni sul conto di Juan Luis, il cavaliere che le stava rapendo il cuore.

Gli spoiler di Uomini e donne del 18 dicembre: Juan Luis messo alle strette da Armando

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne trono over in onda il 18 dicembre in televisione, rivelano che si partirà dal racconto dell'esterna che Gemma e Juan Luis hanno fatto assieme. Il cavaliere ha raggiunto la dama a Torino: lei lo ha accolto in stazione con tanto di cuore rosso, dicendo "qui arrivi e qui rimani". Un incontro che tuttavia la dama definisce "molto particolare".

Nel momento in cui entrambi saranno presenti in studio per il classico confronto post esterna, Gemma rinfaccerà a Juan Luis che ad oggi continua a dire che tra di loro non c'è chimica, ma lei sostiene che durante l'incontro che hanno avuto a Torino la chimica ci sia stata.

Insomma le incomprensioni tra i due continuano ad essere fortemente palpabili e come se non bastasse, gli spoiler sulla puntata di Uomini e donne che andrà in onda mercoledì pomeriggio su Canale 5, rivelano che ad un certo punto della discussione prenderà la parola anche Armando, il quale si lascerà andare a delle pesanti dichiarazioni sul cavaliere.

Gemma spiazzata dalle parole su Juan Luis: sta mentendo?

In particolar modo Juan mostrerà dei messaggi a Tina e Gemma, al punto che Juan Luis sbotterà duramente e alzandosi dalla sedia dirà che non vuole sentire ciò che Armando ha da dire, visibilmente infuriato per questa situazione. Ma il vero colpo di scena ci sarà nel momento in cui Armando sgancerà la bomba in studio, dicendo che in realtà Armando non sarebbe affatto innamorato di Gemma Galgani, perché proverebbe un sentimento nei confronti di sua sorella.

Una dichiarazione a dir poco choc che lascerà senza parole la dama torinese di Uomini e donne, visibilmente sconvolta da quello che le è stato appena detto in studio. Insomma una situazione decisamente molto complicata quella tra Gemma e Juan Luis e ovviamente i dubbi sulla buonafede del cavaliere, dopo le numerose segnalazioni di Armando, crescono sempre di più. Quale sarà la decisione della dama torinese? Tornerà a dargli fiducia?