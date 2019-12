L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole si rinnoverà anche per la settimana che va dal 23 al 27 dicembre e quindi gli abitanti di Palazzo Palladini terranno compagnia agli spettatori da casa durante tutto il periodo delle feste natalizie. Una gran bella notizia per i numerosi fan (quasi due milioni a sera) curiosi di scoprire quello che succederà. E i colpi di scena non mancheranno: Clelia dopo aver denunciato Alberto continuerà ad essere manipolata dall'uomo mentre Renato rischia di trovarsi Otello come convivente in casa.

Un posto al sole, spoiler al 27 dicembre: la convivenza forzata tra Renato e Otello

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 27 dicembre su Rai 3 rivelano che lo scontro tra Angela e Giulia si farà sempre più accesso mentre Clelia si ritroverà ad essere manipolata da Alberto Palladini, che alla fine ha deciso di denunciare dopo le angherie che aveva subito nelle settimane precedenti.

Occhi puntati anche su Arianna e Andrea: quest'ultimo, alla fine, è riuscito a convincere la sua amata a partire con lui per Londra e quindi a portare avanti questo suo progetto di vita. Renato, invece, dopo essere stato messo alle strette da Raffaele, rischierà seriamente di ritrovarsi Otello come convivente in casa.

In queste nuove puntate della soap opera arriverà il tanto atteso Natale. Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Raffaele si renderà conto di possedere già tutto quello che desidera e quindi di non avere delle grandi richieste da fare a 'Babbo Natale'.

Anche per Filippo e Sereno questo Natale sarà all'insegna dell'armonia e della serenità. I due, infatti, sono riusciti a gettarsi alle spalle un momento di grande instabilità dal punto di vista sentimentale e sembrano essere pronti a voltare definitivamente pagina.

Eugenio riceve una nuova offerta di lavoro: crisi con Viola

Non per tutti, però, queste feste natalizie saranno all'insegna dell'armonia familiare. Per esempio Vittorio, si renderà conto del fatto che la convivenza forzata in casa Giordano comincia a stargli un bel po' stretta e proprio per tale motivo prenderà una decisione a dir poco clamorosa che potrebbe mettere ancora più in crisi il suo rapporto con il padre.

I colpi di scena, però, non sono finiti qui perché le anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 27 dicembre rivelano che Filippo verrà informato dell'arrivo a Napoli di Viviana: il caso vorrà che la donna troverà alloggio proprio all'interno del B&B gestito da Serena. Intanto Eugenio riceverà un'importante proposta di lavoro che tuttavia sarà causa di nuove forti tensioni con la sua amata Viola.