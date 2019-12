Un vero e proprio successo per Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello, i protagonisti indiscussi di Pezzi Unici, la Serie TV della tv di Stato, diretta da Cinzia Th Torrisi. Gli spoiler dell'ultimo episodio, trasmesso il 22 dicembre dalle ore 21:20 su Rai Uno, rivelano che Vanni Bandinelli ultimerà le ricerche sulla morte del suo adorato figlio. Alla fine, l'uomo deciderà di escludere Jess dal suo laboratorio, in quanto crede che sia coinvolta con Lucio nella scomparsa di Lorenzo.

Pezzi Unici, ultimo episodio: Vanni contro Jess, il passato di Anna

Le anticipazioni di Pezzi Unici, riguardanti il sesto e ultimo episodio trasmesso domenica 22 dicembre 2019 su Rai Uno, rivelano che Vanni continuerà le sue indagini per far luce sulla morte di Lorenzo.

Per questo motivo, l'artigiano fiorentino comincerà a sospettare sempre di più di Jess e del suo ex marito Lucio. Bandinelli, infatti, temerà che i due abbiano coinvolto suo figlio, in qualche traffico illegale. Peccato, che la ragazza respinga con forze le accuse, dichiarandosi estranea ai fatti. Ma ecco arrivare il colpo di scena. L'uomo non crederà neanche ad una parola, tanto da cacciare Jess dal suo laboratorio artigianale.

Allo stesso tempo, gli affari andranno sempre meglio, in quanto un antico setificio gli commissionerà la manutenzione di alcuni vecchi telai ed il restauro di un orditoio del '700.

Vanni, a questo punto, coinvolgerà tutti i ragazzi, in questa delicata operazione di restauro. In questo frangente, Valentina non accetterà le scuse di Lapo mentre Elia respingerà nuovamente Beatrice. Dall'altro canto, Anna si recherà da Bandinelli, dove i due avranno un confronto sincero e pieno di emozioni. La donna, infatti, lo informerà di un mistero che riguarda il suo passato, piuttosto di parlare dell'esclusione di Jess dal suo laboratorio.

Bandinelli apprende dell'arresto di Lucio

La trama di Pezzi Unici in onda il 22 dicembre su primo canale della tv statale rivela che i ragazzi saranno messi di fronte ad una grande responsabilità.

Infatti, dovranno realizzare da soli una pedana per una sfilata di moda. Tuttavia, non tutti saranno contenti di questo nuovo incarico. A tal proposito, Valentina affronterà a muso duro Vanni per richiedergli il reintegro di Jess nel laboratorio.

Ma le sorprese per lui non finiranno qui, in quanto Jess gli confesserà di aver fatto arrestare Lucio. Per questo motivo, Bandinelli correrà al comando di polizia, esigendo di guardare il faccia il presunto assassino di suo figlio. Purtroppo, il giovane risulterà essere innocente, in quanto in prigione nella notte in cui è stato ucciso Lorenzo.

In attesa di vedere l'ultima imperdibile puntata, si ricorda che la prima stagione della serie tv è possibile vederla su 'Rai Play', la piattaforma in streaming e totalmente gratuita della tv di Stato.