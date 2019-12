Prosegue su Rai 3 l'appuntamento di successo con la soap opera Un posto al sole che si rinnoverà nel corso del mese di gennaio 2020, come sempre alle 20.45 circa. Le anticipazioni su quello che andrà in onda rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, a partire dal ritorno del tutto inaspettato di Viviana che tornerà a Napoli e metterà a dura prova Filippo. Occhi puntati anche su Franco e Angela, alle prese con nuovi problemi da affrontare legati alla maestra della piccola Bianca.

Un posto al sole, gli spoiler delle prossime puntate: Filippo non dice la verità a Serena su Viviana

Nel dettaglio, le anticipazioni relative alle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che il ritorno di Viviana creerà non pochi problemi alla coppia composta da Filippo e Serena, proprio adesso che i due stavano provando a rimettere in piedi la loro relazione, lasciandosi alle spalle i dissidi e le incomprensioni di qualche tempo fa.

Per Filippo la situazione diventerà particolarmente complicata, quando dovrà nascondere a Serena il vero motivo per il quale a Viviana sia stato negato il posto di lavoro. L'uomo, infatti, non dirà la verità alla sua compagna ma presto tutti i nodi potrebbero venire al pettine in maniera inaspettata.

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate della soap opera di Rai 3 rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche sulla coppia composta da Angela e Franco. I due, infatti, anche nel corso degli episodi di gennaio dovranno affrontare i problemi relativi alla maestra di Bianca, che continuerà ad essere un problema per la piccola in ambito scolastico.

Eugenio e Viola entrano in crisi, Marina deve affrontare i problemi ai Cantieri

Non mancheranno le tensioni neppure tra Eugenio e Viola, dopo che quest'ultimo ha ricevuto un'importante proposta di lavoro che lo porterà di nuovo a Napoli per un periodo di tempo. Tuttavia il colpo di scena arriverà nel momento in cui Eugenio riceverà una chiamata inaspettata da parte di Aldo Leone: cosa vuole da lui e perché lo ha cercato? Come se non bastasse, Eugenio vivrà un rapporto molto conflittuale anche con Ornella.

Situazione in netto miglioramento per Giulia: le anticipazioni del mese di gennaio, infatti, rivelano che il rapporto della donna con Marcello subirà un netto passo in avanti e le cose sembreranno andare finalmente per il verso giusto. Protagonista delle nuove puntate della soap opera di Rai 3 sarà anche la bella Marina: per lei arriverà il momento della resa dei conti finale e così dovrà finalmente affrontare Alberto Palladini e tutti i problemi che ci sono stati ai Cantieri nel corso di questi mesi.

Chi avrà la meglio tra i due?