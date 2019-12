Prosegue l'appuntamento con gli imperdibili episodi della fortunata e longeva fiction di origine iberica 'Il Segreto'. Le anticipazioni, in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 su Canale 5, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena. Infatti, Maria scoprirà di essere affetta da una forte infezione spinale. Inoltre, la donna deciderà di non rivelare la particolare diagnosi a Fernando, temendo che l'uomo possa far interrompere le sue terapie con l'infermiera Vilches.

Intanto il sacerdote Berengario sarà corrotto da Ester, la quale utilizzerà la sua furberia e le sue abili arti oratorie per raccontargli una menzogna sulla morte della defunta madre. L'uomo si mostrerà molto malinconico ed emozionato e prenderà la decisione di offrire alla giovane un aiuto economico ed un'abitazione.

Infine, il duetto Isaac-Elsa verrà turbato da una bizzarra, scioccante e misteriosa lettera.

Trame italiane 'Il Segreto': Maria riceve i risultati delle analisi

Gli Spoiler delle prossime puntate della serie televisiva targata Rai1, svelano che la Castaneda inizierà a provare forti dolori e ciò la porterà a chiamare il medico di fiducia.

Zabaleta arriverà immediatamente e dopo una meticolosa visita, egli le comunicherà di essere affetta da una grave infezione spinale causata dagli intensivi trattamenti di donna Dori. La ragazza chiederà all'operatrice sanitaria di non rivelare nulla al Mesia, il quale potrebbe far interrompere il trattamento. Infatti, tali cure sarebbero l'ultima speranza per Maria di poter tornare a camminare.

In seguito, come ci dicono le trame de 'Il Segreto' (El Secreto de Puente Viejo), la Laguna riceverà un telegramma da parte di Alvaro, l'ex ragazzo che l'abbandonò all'altare per fuggire con tutte le sue ricchezze. Egli le manderà le sue scuse e pregherà la donzella di concedergli un ultimo incontro. Elsa racconterà la questione al Isaac. Così, la coppia deciderà di affrontare il malvagio bugiardo assieme.

Ancella senza pietà

Continuando con le anticipazioni dello sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra, Ester e Don Berengario spenderanno gran parte del tempo insieme e tutto ciò farà nascere una grande curiosità in Dolores, la quale come sempre inizierà a pensare male del rapporto tra i due. Per non dar vita a pettegolezzi infondati, il religioso affermerà che la donzella è solo una sua parente.

Nel frattempo, Ester non perderà tempo e comincerà fin da subito a raggirare l'anziano buonuomo, confessandogli di esser rimasta orfana di madre da poco, poiché essa morì durante una tempesta ad Istanbul.

In passato, non avendo di che vivere, l'adolescente fu obbligata a recarsi in Spagna per cercare suo padre, ovvero il signor Berengario. L'ingenuo uomo, toccato emotivamente dalla storia della giovinetta, si farà intenerire e deciderà di offrirle un posto in cui vivere, poiché intenzionato ad aiutarla.

Tra le tante novità, si vedrà Garcia-Morales comunicherà al popolo iberico che molto presto il paesino sarà vittima di una terrificante inondazione.