Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Una vita che andranno in onda su Canale 5 dal 23 al 27 dicembre 2019 in prima visione assoluta. La soap spagnola, a differenza di Beautiful, proseguirà la sua regolare messa in onda in daytime fatta eccezione per le giornate di Natale e Santo Stefano, quando non sono previsti i nuovi episodi in televisione.

E i colpi di scena, anche in questa settimana, non mancheranno: Samuel, per esempio, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e si farà avanti con Lucia per chiederle di sposarlo.

Una Vita, gli spoiler della settimana 23-27 dicembre: Celia vittima di un malore, Samuel vuole sposare Lucia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita che saranno trasmesse su Canale 5 fino a venerdì 27 dicembre rivelano che Samuel deciderà di organizzare un rinfresco per chiedere a Lucia di sposarlo e quindi di unirsi in matrimonio.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fin quando durante il banchetto non ci sarà un colpo di scena del tutto inatteso che lascerà senza parole. Celia, infatti, nel bel mezzo della festa si sentirà male.

Il malessere della donna finirà per distogliere l'attenzione di Lucia circa la proposta di nozze che ha ricevuto: la sua risposta, infatti, rimarrà in sospeso. Felipe, intanto, è molto preoccupato perché non riesce a trovare un medico libero che possa prendersi cura di Celia. Tutti, infatti, sono impegnati per mezzo dell'epidemia influenzale che si è abbattuta sugli abitanti dell'Hoyo.

Gli spoiler delle nuove puntate di Una Vita in onda su Canale 5, inoltre, rivelano che Samuel dopo il malessere di Celia accuserà un certo nervosismo. L'uomo è infastidito perché Lucia non gli ha dato la risposta che tanto attendeva e ovviamente questa situazione non lo rende sereno.

Samuel è nervoso per la 'non risposta' di Lucia alla proposta di nozze

L'uomo, infatti, necessita al più presto di mettere le mani sulla ricca eredità dei Marchesi di Valmez, così da poter rimborsare Jimeno il pericolosissimo strozzino che lo sta finanziano da mesi e che adesso vuole tutti i soldi indietro con i dovuti interessi maturati.

Occhi puntati anche su Lolita: le anticipazioni della soap in onda dal 23 dicembre rivelano che la donna è ormai ad un passo dal fatidico sì finale con Antonito, ma prenderà in considerazione l'ipotesi di posticipare le nozze dopo il malessere che ha colpito Celia. Intanto Marcelina, dopo aver trascorso un lungo periodo di clausura nel convento, tornerà di nuovo ad Acacias e si metterà subito sulle tracce di Casilda, per chiedere informazioni su Jacinto.