Barbara D'Urso va in ferie. In queste settimane natalizie, infatti, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione della rete ammiraglia Mediaset e le trasmissioni della conduttrice 'bislacca' risultano sospese per un po' di tempo. Questa domenica pomeriggio al posto di un nuovo appuntamento con Domenica Live andrà in onda la versione 'Rewind' del programma, poi da lunedì non ci sarà più l'appuntamento con Pomeriggio 5.

Le trasmissioni di Barbara D'Urso sospese per le feste natalizie

Nel dettaglio, infatti, la domenica pomeriggio al posto dei nuovi appuntamenti con Domenica Live si è scelto di puntare per la versione 'Rewind' del programma che andrà in onda per tutto il periodo natalizio sempre alle 17,20.

Nel corso dei vari appuntamenti verranno trasmesse le interviste più belle e significative che sono andate in onda nel corso della stagione televisiva.

Da lunedì 23 dicembre, invece, non ci sarà più spazio su Canale 5 per Pomeriggio 5, la trasmissione che mixa attualità, cronaca e spettacolo. Anche in questo caso si è optato per la sospensione in vista del periodo natalizio e quindi, in alternativa, verranno trasmessi dei film di Natale che daranno poi la linea al game show di Gerry Scotti, Conto alla rovescia.

Stessa situazione anche per Live - Non è la D'Urso, il talk show serale del lunedì che in queste settimane ha tenuto compagnia agli spettatori con esclusive e confronti decisamente infuocati. Il programma risulta sospeso per la sosta di Natale e tornerà in onda, così come tutti gli altri programmi della conduttrice, a partire dal mese di gennaio.

Tuttavia in queste ore la D'Urso non è rimasta 'a casa' a risposarsi. Come testimoniato sul suo profilo Instagram, la presentatrice ha preso un aereo ed è sbarcata in Spagna, precisamente agli studi di Mediaset Espana.

Bilancio positivi per i programmi di Barbara D'Urso su Canale 5

In attesa di scoprire il motivo per il quale la conduttrice partenopea è sbarcata in Spagna, si può fare un primo bilancio di questa sua stagione televisiva. Gli ascolti di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano in onda su Canale 5 subito dopo Il Segreto, hanno confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico attivo con una media di oltre due milioni al giorno e uno share che ha superato la soglia del 17%.

Numeri che hanno permesso alla D'Urso di vincere la gara degli ascolti contro La Vita in diretta condotto dalla coppia Alberto Matano-Lorella Cuccarini.

Ascolti abbastanza positivi anche per Domenica Live che, nella nuova fascia oraria che va dalle 17.20 alle 18.40, ha registrato un ascolto di circa 2.3 milioni a puntata con uno share oscillante tra il 13 e il 15%. In prime time, invece, l'avventura con Live - Non è la D'Urso ha chiuso il suo ciclo di appuntamenti di questo 2019 con un ascolto di circa 2 milioni a settimana.