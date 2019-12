Ieri, lunedì 9 dicembre, Barbara D'Urso si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto sorridere davvero tutti: la conduttrice, infatti, era certa di avere come ospite Chiara Biasi, ovvero l'influencer che ha fatto discutere per la frase sui guadagni stellari che ha pronunciato nello scherzo de "Le iene". La napoletana, invece, aveva di fronte Chiara Nasti che, subito dopo la trasmissione, ha fatto una battuta pungente che non è passata inosservata.

Lo 'scivolone' della D'Urso in diretta Tv

La puntata di "Live - Non è la D'Urso" che è andata in onda ieri sera, 9 dicembre, sarà ricordata soprattutto per la gaffe che ha fatto la padrona di casa durante il blocco dedicato alle star del web e ai personaggi famosi che faticano ad arrivare alla fine del mese.

Barbara, prima di presentare tutti i suoi ospiti, ha anticipato al pubblico che avrebbe affrontato anche il "caso della settimana": la dichiarazione sopra le righe che ha fatto Chiara Biasi sui cachet stellari che intasca per fare l'influencer.

La presentatrice, però, non sa bene chi sia la protagonista dello scherzo de "Le iene" che tanto ha fatto discutere, e questo lo si evince dal fatto che scambiato la ragazza in questione con una "collega" che era in studio.

"Ciao Chiara, felice di conoscerti.

Sei la protagonista della settimana", ha esordito la conduttrice prima che qualcuno degli autori le facesse notare immediatamente l'errore commesso.

"Come no? Il caso della settimana. Ah, è Chiara Biasi non Chiara Nasti. Ho confuso le due Chiara", ha detto la D'Urso col sorriso sulle labbra.

Rivolgendosi ai telespettatori che solitamente commentano la sua trasmissione sui social network, la napoletana ha aggiunto: "Amici di Twitter, non ho capito niente. Okey?".

La risposta pungente di Chiara Nasti

Se durante la puntata di "Live - Non è la D'Urso" alla quale ha partecipato in rappresentanza degli infuencer di successo non ha controbattuto alla gaffe di Barbara, Chiara Nasti ci ha tenuto a commentare il tutto sui social network dopo la diretta.

In una Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram direttamente dal camerino del programma di Canale 5, la giovane ha detto: "Io sono una protagonista sempre, anche se non avevo capito nulla".

La replica della ragazza che è stata scambiata dalla padrona di casa con la collega Chiara Biasi, si è conclusa con la seguente frecciatina agli addetti ai lavori: "Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico".

La fashion blogger ha detto questa cosa sorridendo, ma c'è chi non ha apprezzato il suo ennesimo riferimento al denaro in una circostanza che era prettamente divertente.