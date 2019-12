La soap opera Rai, Il Paradiso delle signore, non andrà in onda per tutta la prossima settimana, dal 23 al 27 dicembre. L'appuntamento riprenderà, come di consueto, lunedì 30 dicembre. Tra le puntate più interessanti di quella settimana, però, ci sarà quella di martedì 31 dicembre, in cui tutti i protagonisti si accingeranno a festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Silvia e Luciano rimarranno da soli a casa senza figli, mentre Marta e Vittorio trascorreranno il cenone a villa Guarnieri. In occasione del clima festoso, Salvatore riuscirà a trovare il coraggio di compiere un gesto tanto atteso.

Il ragazzo, infatti, chiederà a Gabriella di sposarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Agnese riceve una lettera, Silvia e Luciano soli

La puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 31 dicembre sarà incentrata sui preparativi per la festa di fine anno. Vittorio Conti, direttore del grande magazzino, riunirà tutti i dipendenti per un brindisi e per salutare felicemente l'anno che si sta per concludere. Al termine dei festeggiamenti, ognuno farà ritorno a casa propria per prepararsi al cenone.

Agnese, però, sarà spiazzata dall'arrivo di una lettera. Il postino, infatti, le rimanderà indietro una lettera che la donna aveva scritto per suo marito. Il fatto che la missiva non sia stata recapitata farà preoccupare molto la sarta, la quale incomincerà a pensare che possa essere successo qualcosa all'uomo.

Silvia e Luciano, invece, trascorreranno tutta la serata da soli in assenza dei loro due figli. Nicoletta, infatti, si trova a Bari con il marito e la figlia, mentre Federico è impegnato nel servizio militare. I due protagonisti ascolteranno il discorso del Presidente della Repubblica che, per la prima volta, verrà trasmesso in televisione. Anche Agnese e Armando decideranno di trascorrere la serata da soli.

Trama 31 dicembre: la proposta di matrimonio di Salvatore

La loro cena, però, sarà molto più romantica di quella che, invece, si svolgerà in casa Cattaneo.

L'evento più interessante, però, accadrà tra Salvatore e Gabriella. Il ragazzo, infatti, deciderà di fare la tanto attesa proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Gabriella, naturalmente, rimarrà spiazzata: la ragazza sarà alquanto confusa a causa dell'insistente corteggiamento da parte di Cosimo.

Clima decisamente differente, invece, ci sarà tra Roberta e Marcello. I due si avvicineranno sempre di più al punto che la ragazza si è lasciata anche tentare dalle avances del nuovo arrivato. Questo, ovviamente, la manderà in confusione poiché incomincerà a sentirsi sempre più in colpa per Federico. In occasione della festa di fine anno, infatti, i due avranno una discussione.