Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo. Gli spoiler in onda dal 2 al 6 dicembre negli Usa, rivelano che Thomas Forrester e Liam Spencer torneranno a darsi battaglia per l'amore di Hope Logan. Sally, invece, farà una tremenda gaffe con Wyatt che metterà a rischio le loro future nozze.

Beautiful: Sally chiama Wyatt con nome del fratello

Interessanti colpi di scena movimenteranno i nuovi appuntamenti americani dello sceneggiato.

Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 6 dicembre in America, rivelano che Sally farà una clamorosa gaffe che potrebbe compromettere la sua storia d'amore. In particolare, la Spectra chiamerà Wyatt con il nome del fratello Liam (Scott Clifton) durante un momento di passione. Un gesto, che sarà preso male dallo Spencer, tanto che potrebbe usarlo come scusa per tornare insieme a Flo.

Hope e il compagno, invece, trascorreranno la festa del Ringraziamento insieme a Beth e Douglas. A tal proposito, la coppia sarà felice di festeggiare insieme questa ricorrenza dopo che l'anno scorso avevano pianto la morte della figlioletta.

Quinn, intanto, inviterà Shauna alla festa di Ringraziamento a casa Forrester. In questo frangente, Ridge e Steffy rimprovereranno Thomas di aver affidato suo nipote alla Logan.

Thomas e Liam si contendo l'amore di Hope

In seguito, Thomas avrà uno scontro verbale con Liam su Hope (Annika Noelle). In pratica, lo Spencer non crederà alla redenzione del rivale, tanto da avvertirlo di stare lontano dalla Logan. Peccato che il Forrester sia di tutt'altro avviso, tanto da essere determinato a riconquistare l'oggetto dei suoi desideri.

Nel frattempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), disapproverà che la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) sia diventata la madre di Douglas. Per questo motivo, le due donne avranno un brutto scontro, dove la Forrester accuserà l'eterna rivale di aver mentito sul decesso del fratello. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Thomas interromperà la discussione delle due donne, tanto da prendere le difese dell'ex moglie.

Il Forrester vuole riconquistare la Logan, Steffy contraria

Le trame di Beautiful in onda questa nuova settimana sulla Cbs, rivelano che i fratelli Forrester saranno protagonisti di una nuova discussione.

Se Il padre di Douglas difenderà l'ex moglie a spada tratta, tanto da rivelare a Steffy di avere un piano per riconquistarla. L'uomo, infatti, vorrà utilizzare Douglas per convincere la Logan a lavorare al suo fianco nell'azienda di famiglia. Uno stratagemma per tornare ad essere una famiglia felice. Steffy, invece, sarà di tutt'altro avviso, tanto da avvertirlo di mantenere le distanze dalla Logan, in quanto non avrà un futuro con lei.