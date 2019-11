Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, una delle soap opera più amate dai telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Hope Logan e Steffy Forrester, le quali vivranno emozioni contrastanti nel corso dei nuovi appuntamenti. Scendendo nel dettaglio, la moglie di Liam cadrà nella disperazione quando apprenderà che Beth è deceduta dopo il parto. La figlia di Ridge, invece, riuscirà ad esaudire il suo desiderio: adottare una bambina.

Beautiful: Hope scopre che Beth è morta durante il parto

Steffy tornerà ad essere la protagonista nel corsi dei nuovi episodi della soap opera americana. Gli spoiler di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la Forrester adotterà una bambina. Nel dettaglio, la donna desidererà dare una sorella alla piccola Kelly, in quanto non vuole che cresca da sola come era successo a lei con Phoebe, morta in seguito ad un grave incidente con Rick. Per questo motivo, confesserà a Taylor di voler adottare una creatura.

Questo desiderio coinciderà con il parto di Hope, che avverrà in circostanze davvero drammatiche sull'isola di Catalina, dove si era recata per trascorrere una piccola vacanza prima del lieto evento. Qui la Logan apprenderà che sua figlia è morta in seguito ad alcune complicazioni dopo la nascita.

I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un vero e proprio atto criminale: il dottor Reese sottrarrà la piccola Beth ai suoi genitori per pagare un grosso debito, contratto con dei loschi individui.

Buckingham, infatti, sarà costretto a macchinarsi di un orribile gesto a causa delle minacce di morte arrivate nei confronti d Zoe

Steffy dà una sorella a Kelly grazie a Reese, la Logan in crisi

Le trame di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Hope (Annika Noelle) sarà costretta a vivere una tragedia. Infatti al risveglio scoprirà che la sua adorata Beth non ce l'ha fatta. Il ginecologo, infatti, metterà tra le braccia della puerpera un'altra bambina, nel frattempo deceduta nella clinica.

Un dolore troppo grande, che la Logan spartirà con suo marito Liam (Scott Clifton) ed i suoi famigliari, accorsi sulla piccola isola.

Nel frattempo, il padre di Zoe scoprirà che Steffy ha deciso di dare una sorella alla piccola Kelly. Reese, a questo punto, comunicherà a Taylor di conoscere una ragazza, una certa Florence che si presterà al gioco senza battere ciglio, visto la sua disastrosa situazione familiare. Per questo motivo, la Fulton fingerà di essere la madre di Beth in cambio di una cospicua somma di denaro.

La Forrester e la Hayes, a questo punto, accetteranno il compromesso, non sapendo che si tratta della figlia di Hope e Liam.

La Logan vivrà un vero e proprio dramma. La donna, infatti, tornerà a Los Angeles per celebrare i solenni funerali della figlia, attorniata dai famigliari più cari. La Forrester, invece, apparirà raggiante dopo essere riuscita ad esaudire il suo desiderio più grande.