A tenere alta l'attenzione degli spettatori di Beautiful sarà la storyline dello scambio di culle. Le anticipazioni delle puntate italiane della soap opera in onda a dicembre, svelano che Hope e Liam verranno travolti da un incubo. La giovane Logan, dopo essere svenuta al termine del parto, verrà destabilizzata da una tragica notizia. Il dottor Reese le comunicherà che sua figlia Beth è nata senza vita. Sarà solo l'inizio di una delle trame più avvincenti della storia di Beautiful.

Puntate italiane Beautiful: Hope scopre che Beth è morta

Nella puntata andata in onda il 1 dicembre, Zoe ha ammesso di essere preoccupata per il legame tra Taylor e suo padre Reese, un uomo con molti debiti di gioco e una reputazione discutibile.

Pare che il dottore adeschi donne ricche per farsi dare soldi ed ecco che la Hayes è capitata a puntino. Questa volta però, Reese di spingerà ben oltre, arrivando a vendere una neonata in cambio di un'ingente somma di denaro. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Steffy avvierà le pratiche per l'adozione di una bimba. Inaspettatamente, si troverà coinvolta nel folle piano della nuova fiamma di sua madre. Nel frattempo Hope si troverà da sola a Catalina e, dopo forti dogli, partorirà assistita da Reese.

Quando Liam riuscirà a raggiungerla, il medico dirà loro che la piccola Beth non è sopravvissuta al parto difficile. Ai due crollerà il mondo addosso.

La proposta di Reese a Taylor e Steffy

Continuando con le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda su Canale 5 a dicembre, Reese riuscirà a convincere Steffy e Taylor ad 'accelerare' i tempi dell'adozione pagando una somma di denaro per adottare una bimba orfana. Tanto sarà il desiderio di Steffy di dare una sorellina a Kelly, che acconsentirà.

A quel punto, il medico si servirà di una complice. In scena entrerà Flo Fulton, un personaggio chiave in questa intricata faccenda. La donna dirà alla Forrester di essere la madre della bimba e di non poterla tenere con sé. Naturalmente, Flo verrà pagata profumatamente da perfido ginecologo. Si scoprirà che Reese è stato tanto crudele da scambiare le culle. Dopo il parto, approfittando della perdita di conoscenza di Hope, prenderà sua figlia e la nasconderà. Tra le braccia della poverina, metterà una neonata morta in quell'ospedale.

Successivamente, consegnerà Beth a Steffy e Taylor, ignare che quella bimba è la figlia di Hope e Liam. Zoe verrà a sapere dello scambio di culle, ma per proteggere il padre deciderà di tenere la bocca chiusa. Nello stesso tempo, arriverà anche Shauna, la madre di Flo. Anch'essa, messa al corrente dell'orribile ricatto, non proferirà parola.