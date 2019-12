Anche Junior Bake Off Italia è arrivato alla fine del suo ciclo. Oggi, 27 dicembre, andrà in scena la finale della quinta edizione. La conduttrice Katia Follesa sarà, come di consuetudine, la padrona di casa, mentre il giudizio verrà affidato solo ed esclusivamente alla giuria residenziale composta da Ernst Knam e Damiano Carrara.

La proclamazione del vincitore della 5^ edizione

Saranno quattro i finalisti che si contenderanno stasera il titolo di Miglior Mini Pasticciere d'Italia. Simone, Sofia, Giorgia e Dea si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi non solo il primo posto, ma anche un gradito premio: un viaggio da sogno a Disneyland Paris, per scoprire la nuova stagione "Frozen Celebration".

In più il vincitore avrà la possibilità di portarsi a casa un secondo viaggio, per tre persone, a Dubai.

Oggi, già nella prima prova, un concorrente avrà la possibilità di accedere da subito alla finalissima. Ovviamente l'opportunità verrà assegnata a colui o colei che cucinerà, secondo la giuria, la torta migliore. Chi riuscirà a portarsi a casa l'ambito premio? L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time. Lo show è in onda anche in streaming, sulla piattaforma gratuita Dplay.