Terzo appuntamento con Junior Bake Off Italia, il cooking show condotto da Katia Follesa, che vede ancora alla prova sei mini pasticcieri. Nella puntata di stasera, venerdì 20 dicembre, i concorrenti dovranno affrontare la temutissima semifinale. In questa tappa, però, verranno accompagnati da delle persone veramente speciali: i loro familiari e altri sei bambini, i cosiddetti “mini mini”.

Anticipazioni: i concorrenti cucineranno con i loro familiari

Sarà una semifinale molto speciale quella del cooking show targato Real Time.

Per la prima prova, quella creativa, i mini pasticcieri dovranno cucinare accompagnati da delle persone molto speciali: i loro famigliari. Il tutto dovrà avvenire a un’unica condizione: i concorrenti non dovranno fare nulla, solo dettare degli ordini ai loro parenti.

La prova tecnica, invece, sarà più difficile del solito. Infatti i bambini non avranno a disposizione la ricetta scritta, ma gli verrà comunicata al telefono. Solo che non saranno loro a rispondere, bensì i “mini mini”, sei bimbi che come una sorta di “telefono senza fili” dovranno comunicare ai concorrenti gli ingredienti e il procedimento per realizzare al meglio il loro dolce.

Per conoscere il nome dei finalisti, l’appuntamento è per le 21:10 su Real Time.