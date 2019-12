Ennesima tragedia in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani del famoso sceneggiato Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e sempre ricco di intrighi. Gli spoiler di ciò che i fans vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, annunciano che ci sarà l’uscita di scena di uno storico personaggio femminile. A perdere la vita sarà Paciencia (Aurora Sanchez), che farà una tragica fine dopo aver trovato il coraggio di far sapere al marito Servante Gallo (David Venancio Muro) di non averlo rispettato.

Ebbene sì quest’ultimo oltre ad apprendere l’infedeltà della donna che ha sposato, riceverà una sconvolgente notizia. L’anziano portinaio nel capitolo numero 931 verrà messo al corrente del decesso della sua dolce metà avvenuto a Cuba, proprio quando si era rifatta una nuova vita al fianco di un uomo più giovane di lei.

Il portinaio Gallo deciso a raggiungere la moglie a Cuba

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno già visto verso la fine di gennaio 2019, e che debutteranno in Italia il prossimo anno per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, si tornerà a parlare di una donna.

Tutto avrà inizio, nel momento in cui Servante deciderà di andare a trovare la moglie sull'isola caraibica. Il simpatico portinaio di Acacias 38 prima di lasciare il paese, metterà al corrente della sua imminente partenza Paciencia, inviandole un telegramma. Quest’ultima proprio quando suo marito non vedrà l’ora di raggiungerla per farle una sorpresa, lo spiazzerà dicendogli di rimanere nel quartiere spagnolo e di non farsi più sentire. Il Gallo non riuscendo a capire il motivo per cui la sua dolce metà voglia essere lasciata in pace, le farà recapitare delle nuove missive. Purtroppo, Paciencia continuerà a deludere colui con cui si è sposata in passato, ribadendogli di non volerlo vedere per nessun motivo.

Paciencia ha tradito il marito, Servante rimane vedovo

L’anziana donna stufa di non essere ascoltata, spiegherà qual è il motivo per cui non vuole che il marito debba farle visita.

In particolare, Servante tramite la domestica Agustina verrà a conoscenza che sua moglie da qualche tempo ha intrapreso una tresca clandestina, con un cinquantenne mulatto. Il portinaio sconvolto per aver appreso il tradimento della sua amata, oltre a trascurare il suo lavoro impedirà a tutti gli abitanti di nominare Paciencia, ma soprattutto di spargere dei brutti pettegolezzi sul conto della stessa. In seguito, precisamente quando il Gallo svolgerà una delle sue solite mansioni, riceverà una nuova lettera da Cuba ma questa volta sarà scritta dall'amante di Paciencia. Il portinaio apprenderà che sua moglie non è più in vita, poiché è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una terribile tempesta. Nonostante continuerà a provare rabbia per il fatto di essere stato tradito, Servante cadrà in preda alla disperazione quando saprà di essere rimasto vedovo.

Per fortuna a confortare l’anziano uomo ci penseranno le domestiche della soffitta, che faranno il possibile per risollevargli l’umore.