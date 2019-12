Sono sempre più avvincenti le trame della soap opera iberica Il Segreto. Le anticipazioni degli appuntamenti spagnoli in programma la settimana prossima, svelano che Francisca Montenegro dopo aver dato dei segni di miglioramento perderà le staffe. La storica dark lady dello sceneggiato scatenerà la sua ira contro la domestica Antonita, quando non le darà nessuna delucidazione riguardo al ritorno della marchesa Isabel de Los Visos a Puente Viejo.

Pablo disperato, Francisca furiosa con Antonita

Nelle puntate che verranno trasmesse sull'emittente televisiva Antena 3 dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020, Pablo e Carolina non appena Ignacio affermerà che sono fratelli, penseranno che possa essere una strategia per separarli.

Marta e Rosa tenteranno di tirare su di morale Pablo, che sarà convinto che la sua vita non abbia senso. Adolfo conforterà Rosa, invece Antonita condurrà Tomas al padiglione nel momento in cui Francisca perderà i sensi. Il fratello di Adolfo non appena la domestica chiamerà un medico, cercherà di scoprire qualcosa sul conto della Montenegro. Nonostante affermerà che la moglie di Raimundo è fuori pericolo di vita, il dottor Clemente preciserà che la donna ha bisogno di riposo e di fare una dieta leggera.

Tomas e Adolfo oltre ad apprendere che Pablo è il figlio di Solozabal, verranno a conoscenza che loro madre ha nascosto Francisca per mesi. Antonita dopo aver notato che la consorte dell’Ulloa si è ripresa in un modo sorprendente, vorrà parlare con la marchesa Isabel. In seguito, Mauricio incontrerà i suoi consiglieri, e l’assenza di Marta farà sospettare Matias. Quest’ultimo e Maqueda scopriranno qual è il progetto del sindaco, ovvero quello di far aprire un’altra clinica e di far arrivare un altro medico a Puente Viejo. Il Castaneda incontrerà Alicia e Damian, che saranno ansiosi di apprendere se la cupola del sindacato è stata fermata. Il marito di Marcela deciderà di fare un viaggio, mentre Francisca andrà su tutte le furie quando Antonita le dirà di non sapere quando ritornerà Isabel.

Adolfo farà sapere a suo fratello e al caposquadra che la produzione in fabbrica aumenterà.

Il timore di Ignacio, Tomas accetta di collaborare con Marta

Il dottor Clemente confermerà ad Antonita che la Montenegro si è ripresa. Quest’ultima rivelerà a Tomas e Adolfo qual è il rapporto che esiste tra lei e loro madre. Manuela interromperà una discussione tra Carolina e Ignacio: quest’ultimo farà capire di essere triste per aver nascosto alla figlia il segreto di Pablo per così tanto tempo, e avrà il timore che i suoi cari non lo perdoneranno mai. Quest’ultimo chiederà al Solozabal di farlo tornare a lavorare nel negozio di lattonieri. Purtroppo, Pablo dopo aver messo piede alla fabbrica se ne andrà via, poiché vedrà Adolfo occupare il suo tavolo. Encarnación sorprenderà Carolina desolata, per il fatto di non essere in grado di dimenticare Pablo.

Alicia pretenderà di sapere da Marcela se Matias è tornato in paese, invece Mauricio chiederà aiuto a Marta per raccogliere dei fondi con la collaborazione della sua famiglia e quella dei de Los Visos. Ignacio giustificherà inutilmente il suo atteggiamento, dicendo alle sue figlie che è stata loro madre a suggerirgli di trattare Pablo come un figlioccio. A questo punto il Solozabal si sfogherà con Urrutia, dicendole di aver sbagliato a dire la verità poiché nella sua famiglia sono tutti contro di lui, e che sarebbe stato meglio mandare via Pablo. Marta chiederà aiuto a Rosa, per convincere la marchesa Isabel a collaborare al nuovo progetto.

Pablo dirà ad Ignacio di doverci pensare quando gli proporrà di tornare in fabbrica. Allo stesso tempo Matias rivelerà a Damian e Alicia che i leader detenuti non gli hanno voltato le spalle, e li inviterà a continuare a prendere delle precauzioni in assoluta discrezione. Antonita dirà a Francisca di temere che la reazione della marchesa Isabel non sarà buona, per il fatto che hanno chiamato il medico. Per finire Tomas accetterà di collaborare con Marta, ma dovrà accettare delle condizioni.