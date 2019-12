Si continua a parlare della coppia protagonista di Uomini e donne trono over composta da Gemma Galgani e Juan Luis. Sebbene la trasmissione di Maria De Filippi sia in pausa per la sosta natalizia, le gossip news sui vari protagonisti arrivano direttamente dai loro profili ufficiali Instagram, dove continuano ad essere molto attivi. E Juan Luis in queste ore ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni molto forti, dove ammette di essere disposto a rimettersi in gioco e a combattere, facendo pensare di essere pronto a cercare di riconquistare il cuore ferito della dama torinese.

Juan Luis spiazza con un messaggio sui social: 'Io combatterò'

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5 sono piovute delle pesanti accuse nei confronti di Juan Luis. Da alcune segnalazioni, infatti, è emerso che il cavaliere potrebbe essere interessato soltanto alla visibilità e alla popolarità piuttosto che a creare una relazione duratura e stabile con la Galgani. Segnalazioni che hanno fatto scoppiare in lacrime Gemma, la quale è crollata definitivamente quando Juan Luis ha ammesso che tra di loro non c'è chimica.

Parole molto forti, che lasciavano presagire la fine di questa relazione, anche se la dama ha preferito non mandarlo via definitivamente dallo studio. E Juan Luis, dopo le accese polemiche e le critiche che ha ricevuto in questi giorni sui social, ha deciso di fare un po' di chiarezza e di mettere i puntini sulle 'i' per far sì che venga fuori la verità.

Innanzitutto Juan Luis in un video apparso sui social ha ammesso di essere una persona perbene e che intende ritornare in studio a Uomini e donne per rispondere in prima persona a tutte le critiche che ha ricevuto nel corso di questi giorni. Il cavaliere, quindi, tornerà di nuovo da Gemma Galgani e questa volta ha ammesso che 'combatterà' perché sa quello che vuole dalla vita, almeno dal punto di vista dei sentimenti. 'Per il resto poi non lo so', ha aggiunto Juan Luis nel filmato.

Gemma Galgani e il suo Natale senza Ciano ma con l'amica del cuore Ida Platano

Insomma un messaggio decisamente forte quello del cavaliere napoletano, che potrebbe realmente ribaltare la situazione e stravolgere le carte in tavola circa la sua relazione con la dama torinese di Uomini e donne. Possibile che la lontananza di questi giorni abbia portato Ciano a capire i suoi reali sentimenti verso Gemma? Intanto la dama, lontana dai riflettori televisivi, si è goduta qualche giornata di serenità e di spensieratezza con la sua amica del cuore Ida Platano. Le due dame, infatti, si sono incontrate a Torino dove hanno avuto modo di scambiarsi i doni di Natale e di passare del tempo insieme.