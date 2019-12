Non c'è pace per la dama torinese Gemma Galgani, che resta una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. Le ultime puntate di questo 2019 non sono state affatto positive per Gemma e venerdì pomeriggio è scoppiata addirittura in lacrime dopo l'ennesima segnalazione negativa su Juan Luis. Come se non bastasse, il cavaliere ha letteralmente spiazzato la Galgani, dicendole che tra di loro, al momento, non c'è chimica.

Juan Luis spiazza e delude Gemma Galgani: 'Non c'è chimica tra di noi'

A spiazzare l'equilibro della frequentazione tra Gemma e Juan Luis ci aveva pensato Armando, il quale in studio ha confessato di avere le prove che testimonierebbero le frequentazioni del cavaliere con altre dame, tra cui sua sorella.

Lui ha rigettato al mittente tutte le accuse, ma poi non si è fatto problemi nel dire che tra lui e Gemma ad oggi non c'è quell'alchimia tale da poter permettergli di parlare di amore.

I due hanno avuto modo di trascorrere anche una serata insieme: peccato, però, che l'esito è stato disastroso per la Galgani. La dama torinese, infatti, ha raccontato nello studio di Uomini e donne che nel momento in cui si è ritrovata in intimità con Juan Luis, lui ha preferito coricarsi, rinunciando così all'intimità con la dama.

Insomma tra i due non è successo nulla e questo testimonierebbe ancora una volta l'assenza di empatia e di chimica per la coppia che sta tenendo banco al trono over.

Venerdì pomeriggio in studio, la Galgani non ha saputo trattenere le lacrime e ad un certo punto si è lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio, rifugiandosi nel dietro le quinte di Uomini e donne. In suo soccorso è arrivata anche Tina Cipollari, che questa volta ha deposto le armi di guerra e ha 'offerto' alla sua nemica, una spalla su cui piangere.

Gianni invita Gemma a chiudere con Juan Luis

Tina, però, ha invitato la dama ad andare avanti e a seguire il suo cuore mentre Gianni Sperti le ha consigliato di gettarsi alle spalle questa frequentazione e quindi di chiudere i rapporti con Juan Luis, che secondo lui la starebbe soltanto sfruttando per ottenere la popolarità e il successo.

Ad un certo punto nel backstage della trasmissione sentimentale di Canale 5 è arrivato anche il medico, il quale ha visitato la dama e ha rassicurato tutti, dicendo che la Galgani era un po' agitata ma per fortuna stava bene e la sua situazione non era preoccupante.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due, in queste ore Gemma ha scritto la sua letterina a Babbo Natale, così come rivelato su WittyTv. In un primo momento ha chiesto come 'regalo' un micetto poi però ha aggiunto anche un amore. Insomma nonostante le varie delusioni sentimentali la dama non demorde e spera ancora di poter trovare il grande amore della sua vita.