Tra le soap più amate dal pubblico italiano vi è sicuramente Tempesta d'amore, la storica serie di origine tedesca che da anni ormai tiene compagnia a circa un milione di spettatori fissi nell'access prime time di Rete 4. Un grande successo che prosegue anche in patria, dove Tempesta d'amore è una delle soap più seguite in assoluto e i colpi di scena per i protagonisti di questa serie non mancano mai. Gli spoiler delle nuove puntate tedesche della soap rivelano che ci sarà una clamorosa scomparsa che avrà come protagonisti due dei volti più amati: Hildegard e Alfons.

Tempesta d'amore, le trame delle puntate tedesche: la sparizione di Alfons e Hildegard

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d'amore che andranno in onda tra qualche tempo anche su Rete 4, rivelano che la pace di una delle coppie più amate di sempre del Furstenhof, verrà messa in bilico nel momento in cui divamperà un clamoroso incendio all'interno della loro abitazione. L'intervento dei Vigili del fuoco sarà tempestivo per poter evitare il peggio e la tragedia ma la casa dei due anziani coniugi risulterà inagibile.

Nel momento in cui si diffonderà la notizia in paese, Eva e Robert decideranno di prestare aiuto alla coppia, invitandoli a casa loro. Peccato, però, che questa permanenza non durerà tantissimo, dato che la presenza di Hildegard e Alfons non sarà ben gradita da Cristoph. A quel punto, infatti, i due anziani coniugi decideranno di trovare un altro alloggio e Alfons proporrà a sua moglie di trasferirsi all'interno di una roulotte.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Hildegars accetterà la proposta del marito e sarà in questa circostanza che scoprirà che la causa dei loro 'guai' è proprio Alfons. L'uomo, infatti, confesserà alla moglie di essere il responsabile di quel terribile incendio che ha distrutto la loro casa e ammetterà di essere devastato dai sensi di colpa. Un duro colpo per Hildegard che tuttavia deciderà di perdonare suo marito e di abituarsi alla loro nuova vita.

La coppia risulterà sparita nel nulla

Per la donna, però, non sarà affatto facile e perderà definitivamente le staffe quando si romperà il sistema di riscaldamento. Gli spoiler delle puntate tedesche della soap opera rivelano che a quel punto Eva offrirà alla coppia una sistemazione al Furstenhof e ovviamente accetteranno il suo aiuto.

Tuttavia per la coppia le brutte sorprese non sono finite qui: quando si sveglieranno prima del trasferimento, scopriranno che la roulotte non è più parcheggiata davanti alla loro vecchia casa ma si trova in un posto isolato e disperso. I due dovranno così lottare per la sopravvivenza e nel momento in cui verrà ritrovata la roulette, non ci sarà traccia della coppia all'interno. I due, quindi, risulteranno spariti nel nulla.