Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera trasmessa ogni giorno sulla tv statale. La trama della puntata del 6 dicembre su Rai 1, rivelano che Rocco Amato dimostrerà di essere interessato a Maria, mentre Angela Barbieri vedrà un momento di passione tra Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia. Infine Luciano incontrerà Clelia, la sua ex amante.

Il Paradiso delle Signore, puntata 6 dicembre: Rocco infatuato da Maria

Incredibili novità accadranno questo fine settimana nella soap opera con protagonista Roberto Farnesi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardante la puntata di venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Salvatore avrà opinioni più ottimiste sul futuro rispetto a Marcello grazie ad una conversazione avuta con Vincent durante una cena a casa di Agnese. Inoltre l'Amato prenderà in seria considerazione la proposta del Barbieri, tanto da sfidare il destino. Nel frattempo, Riccardo, Vittorio e Marta guarderanno con orgoglio la vetrina del grande magazzino, in occasione dell'apertura.

Marina, invece, proverà il vestito, che è stato abbellito da pizzi per la Prima alla Scala, grazie al lavoro certosino di Agnese e Maria. A tal proposito, Rocco rimarrà affascinato dalla Venere, tanto da tentare un approccio.

Angela vede un bacio tra Riccardo e Ludovica

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 6 dicembre sul primo canale della tv di Stato, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati sul piano organizzato da Adelaide (Vanessa Gravina) per far cascare suo nipote Riccardo tra le braccia di Ludovica.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

In particolare, la Contessa di Sant'Erasmo noterà un certo interessamento del Guarnieri nei confronti della Brancia di Montalto. A tal proposito, Angela (Alessia Debandi) spierà un bacio tra l'ex fidanzato di Nicoletta e la figlia di Flavia, tanto da rimanerne sconvolta. Che la Barbieri si sia presa una cotta per il figlio di Umberto?

Luciano incontra Clelia

Contemporaneamente a tutto questo, Luciano incontrerà finalmente Clelia, ritornata a Milano in seguito al decesso del marito in galera. Infatti, tutti i propositi della Calligaris di non incontrare il ragionier Cattaneo risulteranno vani.

I due riusciranno a tenere a bada i propri sentimenti o saranno protagonisti di un nuovo ritorno di fiamma? Intanto il padre di Nicoletta deciderà di spifferare tutto a sua moglie Silvia, una volta tornato a casa dal suo lavoro come contabile del grande magazzino. Qui confesserà alla donna che la Calligaris è rimasta vedova, tanto da essere tornata nel capoluogo lombardo per sbrigare alcune pratiche legate all'eredità del suo defunto marito.