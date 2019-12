Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che ogni giorno registra quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni della puntata del 4 dicembre, rivelano che Lola Mendana non riuscirà a raccontare a Prudencio Ortega di stare lavorando per Francisca Montenegro. Proprio quest'ultima sarà al centro della vendetta di Carmelo Leal.

Il Segreto, puntata 4 dicembre: Lola continua a mentire a Prudencio

Lola e Francisca (Maria Bouzas) saranno le protagoniste dell'appuntamento di domani della soap opera.

Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che continueranno i sotterfugi e gli intrighi nel piccolo paese iberico. La Mendana, infatti, non troverà ancora il coraggio di confessare a Prudencio (Jose Milan) di essere una complice della Montenegro. Per questo motivo, la ragazza sarà costretta nuovamente a mentire al ragazzo, con il quale sta intrattenendo una relazione. Lola, infatti, non saprà come raggiungere la matrona per ricevere nuovi ordini su come comportarsi all'ex enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa), trasferitasi da tempo in America da Prado e Rosario.

Carmelo vuole vendicarsi di Francisca

Nel frattempo Francisca, messo da parte il rancore verso Raimundo (Ramon Ibarra) che aveva permesso a Maria di trasferirsi con Fernando a La Habana, deciderà di fare una passeggiata. Peccato che Carmelo abbia deciso di ultimare la sua vendetta nei confronti di Adela (Ruth Llopis), morta in seguito ad un drammatico incidente automobilistico insieme ad Irene. Il Leal, infatti, avrà intenzione di eliminare la Montenegro, in quanto ritenuta responsabile di quello che è accaduto all'Arellano.

Dolores evita di incontrare la baronessa

La trama de Il Segreto in onda domani 4 dicembre sul canale del Biscione, annuncia che ci saranno dei siparietti divertenti grazie a Dolores, la pettegola più amata di Puente Viejo. In particolare, la moglie di Tiburcio ha stretto uno strano accordo prematrimoniale per la sua nipotina Belen, ancora in fasce. Infatti ha promesso la figlioletta di Hipolito (Selu Nieto) e Gracia (Carmen Canivell) ad un bambino, di origini nobili. Peccato che poco dopo cambi idea, quando scoprirà che la nonna in realtà non era altro che la madre del piccolino.

Di conseguenza, Dolores proverà molta vergogna, tanto da evitare la baronessa ad ogni costo. Come avanzerà la vicenda? In attesa di conoscere i nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera è visibile tutti i giorni su Canale 5 ed in streaming su 'Mediaset Play', dove potrete trovare i momenti salienti della nona stagione.