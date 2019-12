Presto i fans italiani dello sceneggiato Una vita assisteranno all’uscita di scena di ben tre protagonisti. Purtroppo non si tratterà di un’assenza momentanea, visto che i personaggi in questione diranno addio ad Acacias 38 in modo definitivo. Tutto comincerà quando Inigo Barbosa si servirà della complicità di Tito, la nuova fiamma di sua sorella Flora per vendicarsi di Andrès. Il pugile che tornerà a far battere il cuore della pasticciera, dopo aver finto essere stato battuto ad uno scontro di boxe, farà sapere ai proprietari de La Deliciosa che si trattava di una trappola per recuperare i soldi che hanno perso a causa dell’usuraio.

Dopo aver portato al termine la loro missione, i fratelli Barbosa chiuderanno la loro attività e lasceranno la città spagnola per sempre, in compagnia dei rispettivi fidanzati Leonor, e Tito.

Jordi tenta di abusare della pasticciera, Inigo nei guai

Gli spoiler degli episodi già andati in onda in Spagna verso la fine dello scorso febbraio 2019 per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, e che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana sono clamorosi. I telespettatori italiani assisteranno ad un salto temporale di dieci anni, ma prima di questo cambiamento si dovrà fare a meno di Leonor, Inigo, e Flora, che saluteranno per l’ultima volta tutti gli abitanti del quartiere di Acacias 38.

Come ricorderanno coloro che seguono questa telenovela sin dal primo esordio, la giovane Hildago dopo essere rimasta vedova dell’amato marito Pablo Blasco, ritrovò la felicità al fianco del Barbosa. Prima di rifarsi una nuova vita altrove, i proprietari de La Deliciosa faranno i conti con diversi problemi. Per iniziare Flora rischierà di essere violentata da Jordi Barò, visto che si metterà in salvo grazie all’intervento provvidenziale di Liberto. Successivamente Inigo si caccerà in un grosso guaio, per aver firmato un contratto con Tito.

Andrès rapisce Flora, i Barbosa, Tito, e Leonor lasciano Acacias 38

Il cioccolatiere si vedrà costretto ad estinguere un debito con il pericoloso usuraio Andrès, che stufo di aspettare arriverà a sequestrare Flora. Il fidanzato di Leonor per riabbracciare la sorella in carne ed ossa, deciderà di mettere in vendita la sua attività. Per fortuna Inigo e la figlia di Rosina faranno un sospiro di sollievo quando Flora si rifarà viva. In seguito il Barbosa farà i conti con un altro imprevisto, poiché entrerà nel panico quando Tito verrà battuto in una partita di boxe al tal punto da perdere i sensi.

In realtà si scoprirà che quest’ultimo ha attuato una vera messinscena: per farla pagare ad Andrès. Leonor, Flora, Tito, ed Inigo, infatti se ne andranno via dal quartiere spagnolo, precisamente nel capitolo numero 960. Prima di partire il Barbosa ringrazierà la giovane Hildago per tutto ciò che ha fatto per lui, ma soprattutto per essere rimasta al suo fianco anche nei momenti difficili.