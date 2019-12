Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera in onda dal 10 giugno 2013 in Italia. Gli spoiler della puntata del 2 dicembre su Canale 5 rivelano che Raimundo darà ordine a Maria Castaneda di trasferirsi a La Habana da Fernando Mesia scatenando la furia di Francisca Montenegro. Elsa Laguna, invece, si sveglierà dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento al cuore.

Il Segreto, Maria si trasferisce a La Habana da Fernando

La guerra in atto tra Carmelo e Francisca sta tenendo alta l'attenzioni dei fan dello sceneggiato.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa lunedì 2 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che niente potrà fermare la vendetta del sindaco. Proprio quest'ultimo è sicuro che la morte di sua moglie sia stata provocata dalla matrona o da un suo complice. Raimundo, a questo punto, ha tentato di placare gli animi convincendo Severo (Chico Garcia) dell'estraneità dei fatti di sua moglie. Peccato che Leal non creda alla sua versione tanto da continuare nei suoi propositi di vendetta.

Per questo motivo l'Ulloa comincerà a temere dell'incolumità della Montenegro e del resto della famiglia tanto da consentire a Maria di trasferirsi a La Habana in compagnia di Fernando (Carlos Serrano). Infine chiederà che siano scortati dal fedele Mauricio (Mario Zorilla) fino alla dimora, regalata in precedenza dalla defunta Maria Elena.

Francisca offesa dalla Castaneda

La trama de Il Segreto, in onda domani 2 dicembre dalle ore 16:10 sulla rete ammiraglia del Biscione, rivela che Francisca tornerà alla Villa dove non troverà la figlioccia ad attenderla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La donna, a questo punto, chiederà immediatamente spiegazioni a tutti i presenti. Nel dettaglio scoprirà che la Castaneda è andata a convivere con il diabolico Mesia poco lontano da Puente Viejo. Un comportamento che indispettirà molto la Montenegro visto che Maria ha preso questa decisione senza ascoltare il suo parere.

Elsa si risveglia dall'operazione

Elsa (Alejandra Meco), nel frattempo, aprirà finalmente gli occhi dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte di un noto luminare di Madrid.

I medici, a questo punto, informeranno Isaac che l'operazione ha dato esito positivo, sebbene la prognosi non possa essere ancora sciolta. Il dottor Zabaleta, infatti, informerà il Guerrero che ci vorranno altre indagini mediche per sincerarsi sulle reali condizioni della Laguna. In questo frangente il falegname non si staccherà un attimo dal capezzale della sua amata, ancora molto debole dall'intervento. In attesa di vedere questi nuovi colpi di scena si ricorda che l'episodio può essere rivisto in streaming su "Mediaset Play".