Il 'trono over' di Uomini e donne sarà teatro di un colpo di scena che i telespettatori non si aspettano. Stando alle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news riguardanti la registrazione della trasmissione avvenuta sabato 30 novembre, nelle prossime puntate il pubblico assisterà alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. La storia tra i due, nelle scorse puntate era arrivata al capolinea e la crisi aveva decretato la definitiva separazione. La notizia di una svolta inaspettata nella vicenda è stata diffusa dai siti di gossip dopo l'esclusiva de Il vicolo delle news. Vediamo nel dettaglio cosa vedranno gli affezionati telespettatori di Uomini e Donne.

Proposta di matrimonio a Uomini e Donne: Riccardo in lacrime davanti ad Ida

Uomini e Donne continuerà a stupire il pubblico, e i protagonisti al centro della vicenda saranno Ida e Riccardo. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, Maria De Filippi farà inizialmente entrare Ida Platano in studio. Quest'ultima dichiarerà di non essere più sicura dei suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri. La conduttrice, al corrente delle intenzioni dell'uomo, si troverà a gestire in modo imbarazzante le parole della Platano.

Nel frattempo l'uomo, da dietro le quinte, sentirà quanto detto da Ida ed entrerà in studio visibilmente giù di morale. Davanti alla ex fidanzata inizierà a piangere e ciò gli impedirà di fare subito la proposta, ma la De Filippi interverrà in suo aiuto e lo esorterà a fare ciò che ha progettato. Riccardo dichiarerà di essere innamorato di Ida e di non volerla perdere. Dopo aver detto ciò, tirerà fuori l'anello comprato per l'occasione e chiederà alla donna di sposarlo.

Davanti alla proposta di Riccardo Ida tentenna

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni pubblicate sul web, Riccardo deciderà di chiedere a Ida di diventare sua moglie lasciando attonita la donna e tutti i presenti in studio.

Davanti alla proposta, la Platano non saprà cosa rispondere. La donna tentennerà, memore di quanto è accaduto nelle ultime settimane e consapevole dei dubbi ammessi pochi minuti prima della proposta. Maria De Filippi, per alleggerire l'atmosfera gelida dello studio, inviterà i due a ballare per dar loro l'opportunità di parlare senza che gli altri possano ascoltare. Il pugliese, ad un certo punto, prenderà la Platano tra le braccia e la porterà dietro le quinte dello studio. Qui i due inizieranno a discutere, lontano da occhi indiscreti.

Cosa risponderà Ida alla proposta di Riccardo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Uomini e Donne per saperne di più.