Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si potrà assistere al ritorno da Londra di Andrea, che porterà con sé un segreto. Purtroppo Arianna non prenderà affatto bene le novità che le dovrà rivelare il compagno. Nel frattempo Diego dovrà decidere se patteggiare o lottare per la verità, mentre Giulia e Angela spingeranno a Clara a denunciare Alberto. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutte le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre.

Lunedì 9 dicembre: Andrea nasconde un segreto

In seguito all'incontro tra Aldo e Diego, Patrizio sarà molto preoccupato dalla piega che stanno prendendo gli eventi.

Nel frattempo Michele e Silvia avranno sempre più difficoltà a gestire Otello, che ha litigato nuovamente con Teresina. Andrea tornerà da Londra e porterà con sé un segreto difficile da confessare, ma prima o poi si troverà costretto a parlarne con Arianna. Il bed&breakfast di Serena sarà ormai pronto ad inaugurare, mancherà solo il dettaglio delle foto per il sito web.

Martedì 10 dicembre: La rabbia di Arianna

Patrizio cercherà di comprendere quali sono le motivazioni che hanno spinto Diego a prendere questa decisione, nel frattempo Raffaele intuirà che i due figli gli stiano nascondendo qualcosa.

In seguito Andrea rivelerà ad Arianna quali sono i suoi progetti per il futuro, ma quest'ultima non la prenderà affatto bene. Nel frattempo Michele e Silvia cercheranno di essere il più gentili e disponibili possibili con Otello, mentre quest'ultimo troverà un nuovo alleato che potrebbe rivelarsi moto prezioso. Filippo e Roberto ingaggeranno una sfida per decidere quali foto scegliere e coinvolgeranno la povera Serena che non ne sarà affatto entusiasta.

Mercoledì 11 dicembre: Angela aiuta Clara

Angela elaborerà un ingegnoso piano per spingere Clara a confessare cosa le è accaduto e mettere così Alberto di fronte alle sue gravi responsabilità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Nel frattempo si avvicinerà sempre più il fatidico giorno dell'udienza a Diego Giordano. Raffaele, notando degli strani atteggiamenti, capirà che Patrizio gli stia nascondendo la verità, tuttavia il ragazzo stavolta potrebbe decidersi finalmente a parlare e confidarsi col padre su quanto sta accadendo.

Giovedì 12 dicembre: Alberto nei guai

Alberto inizierà a percepire chiaramente di essere in grave pericolo, nel frattempo Angela continuerà nella sua opera di convincimento per spingere Clara a denunciare l'uomo.

Giunto finalmente il giorno dell'udienza, Diego sembrerà propenso a lasciarsi tutto alle spalle, tuttavia un incontro inaspettato potrebbe cambiare gli eventi. Serena sarà in ansia perché il suo B&B faticherà ad ingranare.

Venerdì 13 dicembre: un incontro inaspettato

Il giorno dell'udienza, Diego incontrerà la madre del ragazzo ucciso sotto gli occhi di Rita e rimarrà molto scosso da tale evento. Clara, visibilmente scossa e provata dagli ultimi eventi, dovrà decidere se denunciare o meno Alberto, che non mancherà di dare sfoggio della sua solita arroganza.