Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato arrivata alla nona stagione, che ogni giorno colleziona sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler della puntata di domenica 1 dicembre, rivelano che Carmelo Leal sarà sempre più certo che Francisca Montenegro sia la responsabile della morte di Adela, tanto da meditare vendetta. Dall'altro canto, Raimundo Ulloa avrà un confronto con Severo Santacruz, dove giurerà che sua moglie è estranea a tutto ciò.

Il Segreto, puntata dell'1 dicembre: Carmelo sospetta di Francisca

Le conseguenze del decesso di Adela (Ruth Llopis) saranno al centro dei nuovi appuntamenti giornalieri della soap opera iberica.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa domenica 1 dicembre 2019 su Canale 5, annunciamo importanti sviluppi. Scendendo nei dettagli, Carmelo sarà sconvolto e inconsolabile della perdita della seconda moglie, visto che la prima, Mencia, era stata uccisa subito dopo il matrimonio, mentre si apprestavano a prendere il treno per il viaggio di nozze. Infatti sarà vano ogni sforzo degli amici per fargli risollevare il morale.

Intanto tutta Puente Viejo piangerà la tragica fine della maestrina modello, che si era fatta volere bene da tutti.

A tal proposito, Leal vorrà vederci più chiaro dopo aver celebrato i solenni funerali dell'Arellano, perita in un tragico fuoristrada insieme alla sua amica del cuore Irene durante una gita fuori porta a La Puebla per comprare una poltroncina a rotelle per Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Per fare ciò, si affiderà ad una consulenza di un meccanico, scoprendo che il veicolo era stato manomesso. Di conseguenza, il sindaco e Severo (Chico Garcia) crederanno che dietro tutto questo, ci sia la mano diabolica di Francisca (Maria Bouzas).

Raimundo giura a Severo che la Montenegro non ha ucciso Adela

La trama de Il Segreto in programma domani 1 dicembre in prima visione su Canale 5, annuncia che Carmelo (Raul Pena) sarà sempre più convinto a farla pagare a chi ha posto fine alla sua giovane sposa. Intanto tutto il borgo iberico si stringerà intorno al povero sindaco, che dichiarerà vendetta contro la Montenegro. Per questo motivo, Raimundo (Ramon Ibarra) cercherà di far capire al Santacruz che sua moglie è estranea all'incidente che è costato la vita all'Arellano.

A tal proposito, l'Ulloa sarà talmente preoccupato, da chiedere a Severo di placare la seda di vendetta di Leal. Basterà l'intervento del vecchio locandiere per fermare l'ira del sindaco? In attesa di vedere come avanzerà la vicenda, si ricorda che la soap opera torna domani dalle ore 16:10 su Canale 5 mentre è visibile in streaming sulla piattaforma 'Mediaset Play'.