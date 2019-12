Le vicende de Il Segreto torneranno ad appassionare i telespettatori di Mediaset dopo due giorni di sospensione dovuti alle festività natalizie.

Gli spoiler della puntata del 27 dicembre su Canale 5, rivelano che Antolina Ramos morirà dopo uno scontro con Isaac Guerrero, mentre Francisca Montenegro ordinerà a Mauricio Godoy di mentire sull'attentato che gli è quasi costato la vita.

Il Segreto, puntata 27 dicembre: il piano di Francisca e Mauricio

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata che verrà trasmessa venerdì 27 dicembre 2019 su Canale 5, annunciano importanti novità.

Nel dettaglio, le condizioni di salute di Mauricio (Mario Zorrilla) miglioreranno a vista d'occhio dopo essere stato ferito da un colpo destinato a Francisca (Maria Bouzas). Per questo motivo, la Montenegro tirerà un sospiro di sollievo, quando il suo capomastro riaprirà gli occhi dopo alcuni giorni di coma profondo.

In questa circostanza, la matrona ordinerà a Godoy di non rivelare a nessuno, neanche a Raimundo (Ramon Ibarra), quello che ricorda dell'attentato, in quanto ha deciso di giocare d'anticipo ad aspettare le mosse dei sue grandi nemici, Severo (Chico Garcia) e Carmelo (Raul Pena).

Proprio questi ultimi ideeranno un piano, pensando di non essere scoperti dalla dark lady. Francisca, infatti, avrà di intenzione di approfittarsi del loro momento di stallo per sferrargli il colpo decisivo e distruggerli per sempre. Ma la nobildonna, ignora che Leal abbia ordinato al sergente Meliton di proteggere la sua famiglia. Il piano della donna andrà in porto?

Antolina muore candendo da un precipizio

Nelle corso della puntata de Il Segreto di domani 27 dicembre su Canale 5, assisteremo all'uscita di scena di uno dei personaggi più discussi di questa undicesima stagione della soap opera. Nel dettaglio, Antolina perderà la vita cadendo da un precipizio. Tutto inizierà quando la Ramos mediterà di eliminare Isaac, allo scopo di proibirgli di vivere felice insieme ad Elsa (Alejandra Meco).

Il falegname, infatti, accetterà di incontrarla vicino ad un precipizio, dove ad attenderlo troverà la moglie con un'arma in mano.

Tra i due inizierà una violenta colluttazione che finirà in tragedia. In pratica, Antolina resterà aggrappata alla camicia del Guerrero prima di scivolare nel baratro e perdere così la vita. In questo modo, tra l'altro, assisteremo all'uscita di scena dell'attrice Maria Lima, che in tutti questi mesi ha dato il volto alla Ramos, la perfida rivale della Laguna.

Si ricorda che anche l'episodio del 27 dicembre sarà visibile su "Mediaset Play" poche ore dopo la messa in onda in televisione.