Tra i programmi Mediaset più attesi della nuova stagione televisiva vi è sicuramente il Grande Fratello Vip 4, che quest'anno verrà condotto da Alfonso Signorini. La quarta edizione si preannuncia particolarmente scoppiettante e con un cast che sulla carta sembra promettere molto bene. In questi ultimi giorni il cast del GF VIP 4 ha iniziato a prendere forma. Tra i concorrenti resi 'ufficiali' vi è anche Antonio Zequila (attore e personaggio televisivo italiano.

Il reality show tornerà in onda in prima serata su Canale 5 l'8 gennaio 2020.

La partenza del Grande Fratello Vip 4 fissata all'8 gennaio su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prima puntata del Grande Fratello Vip 4 rivelano che quest'anno il reality show condotto da Alfonso Signorini debutterà nella serata del mercoledì, così come è stato svelato dal promo che in questi giorni sta circolando in televisione ed è stato postato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5.

In rete, però, si parla anche di un possibile raddoppio per il GF Vip 4 durante la prima settimana di messa in onda. In casa Mediaset, infatti, potrebbero decidere di trasmettere il secondo appuntamento con il reality show già venerdì 10 gennaio, così da poter contrastare 'sul nascere' il nuovo varietà di Rai 1, Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci e considerato uno degli show più forti di questa stagione televisiva 2020.

I concorrenti del GF Vip 4: nel cast ci saranno Antonio Zequila, Adriana Volpe e Antonella Elia

In attesa di scoprire se questo rumors verrà confermato oppure no, emergono nuovi nomi di concorrenti ufficiali che entreranno all'interno della casa più spiata d'Italia per mettersi in gioco quest'anno. Le ultime anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 4 rivelano che tra i protagonisti ci sarà anche Antonio Zequila, che in passato ha già partecipato all'Isola dei famosi e noto soprattutto per la sua storica lite in diretta con Adriano Pappalardo durante una puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier un po' di anni fa.

Sempre sulla pagina Instagram del noto reality show è stata confermata la presenza di Clizia Incorvaia, che nei mesi scorsi ha fatto molto parlare di sé per la fine della sua relazione con il cantante Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. Tra i nomi che sono stati confermati sulla pagina ufficiale Instagram del GF Vip vi è anche quello del giornalista Michele Cucuzza e della conduttrice Adriana Volpe, che tornerà in tv dopo la cancellazione del suo programma su Rai 2. La casa di Cinecittà accoglierà anche Antonella Elia.