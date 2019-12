Prosegue l'appuntamento delle avvincenti notizie su Il Segreto, una delle soap opera più popolari delle reti Mediaset. Le trame delle prossime puntate italiane su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna e Isaac Guerrero avranno finalmente il loro lieto fine. La coppia, infatti, abbandonerà il borgo iberico dopo essere riuscita a diventare marito e moglie in seguito alla morte di Antolina Ramos.

Il Segreto: Alvaro restituisce i soldi ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle prossime puntate italiane in onda ad inizio 2020 su Canale 5 annunciano l'uscita di scena di una delle coppie più amate dai telespettatori italiani.

Stiamo parlando di Elsa e Isaac, i quali lasceranno per sempre il borgo iberico. Tutto avrà inizio nel momento in cui la coppia deciderà di sposarsi in seguito alla morte di Antolina Ramos (Maria Lima), la quale cadrà in burrone dopo aver tentato di portare con sé il marito.

Durante i preparativi delle nozze, Alvaro (Alessandro Bruni) si metterà in contatto con la Laguna per supplicarle il perdono, visto che l'aveva sedotta e abbandonata. La figlia di Amancio, a questo punto, accetterà di incontrare Martinez, che le restituirà una parte dei soldi che le aveva rubato, grazie alla complicità della Ramos.

Tutto questo, permetterà alla giovane di restituire i soldi agli amici, che le avevano prestato per sottoporsi al delicato intervento chirurgico al cuore. Per questo motivo, Elsa sarà molta riconoscente nei riguardi di Consuelo, Marcela Del Molino e Matias Castaeda (Ivan Montes), le tre persone che gli erano state più vicino durante la malattia e tutti i problemi sorti a Puente Viejo.

La Laguna e Isaac si sposano e lasciano la soap opera

Gli spoiler de Il Segreto in onda nelle prossime settimane sul canale del Biscione, rivelano che il Guerrero e la Laguna riusciranno a diventare finalmente marito e moglie in una cerimonia celebrata da Don Berengario, dove tutti gli abitanti del paesello correranno per salutarli e unirsi ai loro festeggiamenti. Alla conclusione del banchetto nuziale, i novelli sposi comunicheranno l'intenzione di abbandonare il borgo per almeno un certo periodo in quando devono sbrigare alcune faccende lasciate in sospeso.

Inoltre, Isaac ed Elsa diranno di voler partire per la sospirata luna di miele, tanto da salutare tutti gli amici in un commovente addio, che si verificherà nell'episodio 2130 della soap opera. In questo modo, si conclude la partecipazione degli attori spagnoli Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami dopo più di 300 puntate di permanenza sul set. In attesa di vedere il loro lieto fine, si ricorda che lo sceneggiato non sarà trasmesso il 25, 26 e il 31 dicembre in occasione del Santo Natale e San Silvestro.