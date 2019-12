La soap opera de Il Segreto appassiona da moltissimi anni i telespettatori italiani, grazie alle vicende ambientate a Puente Viejo. Gli spoiler delle puntate italiane in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che non ci sarà pace per il povero Prudencio Ortega. Nel dettaglio, l'uomo vivrà dei momenti d'alta tensione dopo aver ricevuto delle minacce da Pablo Armeno, un usuraio complice di Francisca Montenegro.

Il Segreto: Lola è un'assassina

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate italiane in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che il rapporto tra Prudencio e Lola sarà destinato a cambiare.

Tutto inizierà esattamente quando il fratello di Saul scoprirà che la sua dipendente lo aveva sorvegliato su ordine di Francisca (Maria Bouzas), tanto da chiudere ogni rapporto con lei. A questo punto la Montenegro, messa con le spalle al muro, confesserà al suo ex pupillo, che la Mendana non è altro che un'assassina. Una rivelazione che sconvolgerà l'Ortega che correrà a chiedere conforto a Don Berengario, rimasto solo dopo la partenza di Don Anselmo da Puente Viejo. Qui, il parroco inviterà l'ex marito di Julieta Uriarte (Claudia Galan) a parlare apertamente con Lola (Lucia Margo).

In questo frangente, la parente di Marchena troverà il coraggio di confessare di aver ucciso suo padre, intento ad abusare di Ana. Inoltre, racconterà a Prudencio di aver occultato il corpo del padre in un luogo misterioso, grazie all'aiuto della sorella. Di conseguenza, l'usuraio capirà qual'è stato il motivo per cui l'ex fidanzata ha accettato di sottomettersi ai ricatti della Montenegro.

Pablo è un complice di Francisca

Nel corso delle puntate italiane de Il Segreto in onda ad inizio 2020, l'Ortega concederà il perdono alla Mendana dopo aver capito che aveva agito solo per paura che il suo crimine venisse alla luce. In seguito, il fratello di Saul farà una romantica proposta di matrimonio alla parente di Marchena. Intanto Pablo, un pericoloso usuraio, tornerà a Puente Viejo. Armeno, infatti, si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Prudencio (Jose Milan) con quale aveva avuto qualche contatto dopo aver avviato la sua attività lavorativa nell'ex enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa).

Dall'altro canto, Francisca mediterà un piano contro il suo ex pupillo, grazie alla complicità del nuovo arrivato.

Prudencio minacciato da Armeno

Alla Casona, la Montenegro rivelerà a Pablo che il minore degli Ortega non è più sotto la sua protezione. Di conseguenza, il pericoloso usuario si recherà alla bottega di vini, dove fare delle atroci minacce nei confronti di Prudencio, mentre Lola avrà l'impressione di essere spiata da qualcuno. La giovane, a questo punto, informerà della faccenda il suo fidanzato, che non avrà altra scelta di accettare le imposizioni di Armeno dopo aver unito tutti i tasselli.