A partire da lunedì 30 dicembre, la soap opera Una vita tornerà regolarmente in onda. La soap opera sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 13.40, invece che alle 14.10, eccetto nel giorno del 1° gennaio, dove la programmazione è sospesa. Nei prossimi quattro appuntamenti, assisteremo ad un drastico peggioramento di Celia. Il medico avrà la conferma che la donna abbia contratto il virus degli abitanti dell'Hoyo e incomincerà a preparare Felipe al peggio.

Quest'ultimo, però, nonostante rischi di contagiarsi, deciderà di stare sempre al fianco della sua compagna, la quale lotterà tra la vita e la morte. La povera Lucia, dal canto suo, sarà devastata dal dolore e si avvicinerà molto a Samuel.

L'Alvarez Hermoso intanto, capirà la gravità della situazione e chiederà al parroco di confessarla.

Una Vita spoiler 30 e 31 dicembre: Celia peggiora

La puntata di lunedì 30 dicembre di Una Vita sarà incentrata sul peggioramento di Celia. La giovane apprenderà dal medico Quiles di aver contratto la malattia degli abitanti dell'Hoyo. Il dottore proverà a non destare molte preoccupazioni nella giovane, ma sarà alquanto diretto con Felipe. L'uomo, infatti, deve prepararsi al peggio perché la sua compagna potrebbe anche non sopravvivere alla malattia e la notizia lo lascerà senza fiato.

Nel corso dell'episodio di martedì 31 dicembre, invece Celia intuirà che le sue condizioni stiano peggiorando drasticamente e per tale ragione farà una richiesta al sacerdote. La donna manifesterà il desiderio di confessarsi, poiché vuole lasciare questa terra liberandosi dei suoi peccati. Lucia, dal canto suo, sarà affranta dal dolore e non riuscirà ad accettare che sua cugina stia per perdere la vita.

Trame 2 e 3 gennaio: Inigo vince alle scommesse di boxe, Felipe viola la quarantena

Giovedì 2 gennaio, invece, Telmo proverà a rincuorare Lucia dicendole che non l'abbandonerà mai e potrà sempre contare su di lui. L'attenzione poi si sposterà leggermente su di un altro versante. Inigo, infatti, sta continuando a puntare sulle gare di boxe. Nel corso di tale episodio, l'uomo vincerà una scommessa e si porterà a casa parecchi soldi.

Infine, l'ultimo episodio della settimana di Una Vita, quello di venerdì 3 gennaio, sarà incentrato su un forte avvicinamento di Lucia e Samuel. Quest'ultimo chiederà a Felipe e alla sua compagna di restare a dormire a casa sua, in modo da evitare di lasciarsi contagiare dal virus di Celia. Felipe però, nonostante sarà consapevole del rischio che corre, non vorrà lasciare la sua compagna da sola a lottare tra la vita e la morte; per tale ragione andrà da lei violando la quarantena. Telmo invece, sarà sempre più infastidito dalla vicinanza tra l'Alvarado e l'Alday.