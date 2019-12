La soap opera Il Segreto continua a tenere incollati quasi tre milioni di telespettatori, nonostante il debutto sulla tv italiana risalga ormai al lontano 2013.

Gli spoiler delle puntate in onda dal 30 dicembre fino al 4 gennaio su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda impedirà a Dori Vilches di fuggire, mentre Elsa Laguna starà nuovamente male, tanto da doversi recare in ospedale. Infine Prudencio Ortega indagherà sul passato di Lola Mendana, dove farà una scoperta sconcertante.

Il Segreto: Fernando plagia Maria, Elsa sta nuovamente male

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni degli episodi de Il Segreto in onda da lunedì 30 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Antolina morirà sul colpo durante un parapiglia con Isaac. La notizia farà ben presto il giro di tutta Puente Viejo, grazie a Matias che era presente alla tragedia.

In seguito, il Guerrero noterà che le condizioni di Elsa sono nuovamente peggiorate, mentre Dori deciderà di licenziarsi in quanto Maria non ha fiducia nei suoi dolorosi trattamenti.

Per questo motivo, Fernando tenterà di fare da paciere tra l'infermiera e la paziente.

La madre di Esperanza e Beltran, infatti, si farà convincere dal Mesia a dare una seconda opportunità alla Vilches. Per questo motivo, la donna si recherà alla stazione ferroviaria, dove cercherà di impedire la sua partenza. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che l'infermiera ha in mente un diabolico piano nei confronti della Castaneda, una volta tornata al suo servizio. Infine Isaac rimprovererà la Laguna di non averle confessato di stare nuovamente male, tanto da avvisare il dottor Zabaleta affinché la sottoponga ad un'accurata visita medica.

Prudencio scopre che Lola è un'assassina

Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 30 dicembre al 4 gennaio, Prudencio vorrà vederci più chiaro sul comportamento avuto da Lola, la sua ex fidanzata.

Il fratello di Saul, infatti, farà delle indagini per capire quali sono stati i motivi che hanno spinto la Mendana ad accettare il ricatto di Francisca.

Isaac, intanto, organizzerà il funerale di Antolina, dove si presenteranno solo Matias, Marcela e Dolores. Nel frattempo Elsa lascerà momentaneamente Puente Viejo per recarsi in ospedale a sottoporsi ad un ciclo di analisi, al fine di scoprire l'origine dei suoi svenimenti.

Allo stesso tempo, l'Ortega si recherà alla Casona per parlare a quattrocchi con Francisca. Qui, la nobildonna farà una confessione sconcertante su Lola. Nel dettaglio, il fratello di Saul scoprirà che la sua ex dipendente è un'assassina. Tuttavia, Prudencio stenterà a credere alla versione della Montenegro. Per questo motivo, l'uomo si recherà da Don Berengario per confidargli i suoi dubbi amorosi.

In questo frangente, il prete gli consiglierà di mettere la Mendana con le spalle al muro.