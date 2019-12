Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene da ormai 6 anni i pomeriggi degli italiani. Gli spoiler delle prossime puntate italiane su Canale 5 rivelano che l'arrivo di Juan Garcia Morales desterà la preoccupazione del popolo. Il colonnello, infatti, deciderà di distruggere Puente Viejo per vendicare la morte della nipote Maria Elena Casado de Brey, grazie ad un'alleanza stipulata con il perfido Fernando Mesia.

Il Segreto: l'arrivo di Juan Garcia

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate italiane trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano l'ingresso di un nuovo personaggio.

Stiamo parlando di Juan Garcia, che giungerà a Puente Viejo nell'episodio 2111 con intenzioni bellicose. Scendendo nel dettaglio, il colonnello Morales, interpretato dall'attore spagnolo José Navar informerà la cittadinanza che presto il borgo iberico sarà sommerso dalle acque per permettere il riempimento del bacino idrico, costruito di recente. Una notizia, che desterà lo sgomento di tutta la popolazione. Nonostante tutto, Juan Garcia andrà avanti nei suoi propositi, tanto da offrire degli indennizzi, a cifre molte modeste, ai vari proprietari terrieri.

In particolare, il militare proporrà a Matias Castaneda (Ivan Montes) pochissimi soldi in cambio di tutti i suoi averi. Un gesto, che farà arrabbiare moltissimo nonno Raimundo Ulloa.

Puente Viejo potrebbe essere sommerso dalle acque

Le trame de Il Segreto, andate in onda a luglio 2019 in Spagna ed a breve in Italia, rivelano che la situazione diventerà sempre più difficile, visto che alcuni personaggi rimarranno coinvolti nella vicenda. In particolare, Carmelo non vorrà mettersi nei guai dopo essere rimasto ferito durante lo scontro con Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, mentre Severo (Chico Garcia) e Irene Santacruz approfitteranno delle loro conoscenze per evitare che il paesello venga sommerso dalle acque. Anche Francisca Montenegro (Maria Bouzas) cercherà una via d'uscita alla prossima catastrofe, sebbene senza riuscirci.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

I giudici, infatti, permetteranno a Morales di procedere alla distruzione di Puente Viejo.

Morales e Fernando sono due complici

Ma se pensate che i guai per il borgo iberico siano finiti qui, vi sbagliate di grosso in quanto Juan Garcia diventerà sempre più vendicativo, perfino nei confronti degli abitanti, tanto da essere meritevoli di un castigo. I telespettatori, a questo punto, capiranno che dietro il risentimento del colonnello c'è un interesse personale. Morales, infatti, vorrà vendicare la morte di sua nipote Maria Elena Casado De Brey, avvalendosi della complicità di Fernando Mesia (Carlos Serrano), distruggendo tutta Puente Viejo.