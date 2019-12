Questa sera venerdì 13 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:25, la terza ed ultima puntata del programma televisivo '20 anni che siamo italiani' condotto dal cantante napoletano Gigi D'Alessio e la spagnola Vanessa Incontrada. Secondo le ultime anticipazioni, il varietà si concluderà con un ultimo appuntamento ricco di novità e colpi di scena. Infatti, si alterneranno sul palco insieme ai conduttori i tre tenori de 'Il volo', lo storico presentatore Pippo Baudo, il cantante Nek e ancora, il comico napoletano Alessandro Siani, Anna Tatangelo cantante ed ex compagna di vita del cantautore partenopeo.

Ma non è tutto perché prenderanno parte a questa terza puntata anche il presentatore Flavio Insinna, Nicolò Agliardi, Gigi Marzullo, l'attore Giuseppe Zeno e il cantante e amico di D'Alessio, Nino D'angelo.

L'orchestra composta da 26 elementi sarà diretta da Pennino

Come sempre nel corso di queste puntate, anche questa volta al centro della trasmissione verranno raccontate le diverse usanze, i modi e i gusti da nord a sud del 'Bel Paese'. Infatti, i due conduttori televisivi insieme agli ospiti in studio accompagneranno gli italiani in quest'ultimo appuntamento attraverso vari aneddoti, momenti divertenti e duetti tra cantanti.

Il tutto in un viaggio di circa 2 ore e mezza fatto di sorrisi, riflessioni, musica e anche spassosi imprevisti.

Inoltre, la grande orchestra del varietà sarà composta da 26 elementi e sarà diretta dal direttore Adriano Pennino. Quest'ultimo sarà come sempre uno degli elementi centrali dello spettacolo e accompagnerà Gigi e Vanessa nelle loro sorprese canore insieme ad alcuni degli artisti che negli ultimi 20 anni sono stati veri e propri punti di riferimento per molti giovani.

I telespettatori avranno la possibilità di ricordare alcuni momenti personali degli ultimi 20 anni

Inoltre, questa sera non mancheranno anche alcuni momenti di importante riflessione, ma il tutto sarà celebrato con un'atmosfera leggera che renderà lo show televisivo unico e originale nel suo stile.

Questo programma è stato principalmente creato per spiegare i 20 anni dall'exploit del cantautore Gigi D'Alessio e dall'arrivo di Vanessa Incontrada nel nostro paese. Però c'è da aggiungere che anche i telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al varietà attraverso l'hashtag #20annichesiamoitaliani. Il pubblico tramite l'hashtag avrà la possibilità di ricordare tramite i social network alcuni momenti personali e non degli ultimi 20 anni. Infine per chi volesse rivedere le precedenti due puntate, può farlo attraverso la piattaforma gratuita di Rai Play.